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Дальнее зарубежье 11.11.2019 10:25

Полиция Боливии опровергла информацию о планах ареста подавшего в отставку президента

Командующий полицией Боливии Юрий Кальдерон опроверг сообщения о том, что правоохранители намерены арестовать подавшего в отставку президента страны Эво Моралеса.

Он назвал эти сообщения слухами, "фэйковыми новостями", отметив, что никаких приказов об аресте или задержании не отдавалось.

Накануне сам Моралес написал в твиттере: "Один из сотрудников полиции публично объявил о том, что ему поручено выполнить незаконный приказ о моем задержании. Кроме того, группы преступников напали на мой дом. Перевороты подрывают верховенство права".

Министр здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо также сообщила о намерении полиции задержать Моралеса.

"Боливийская полиция намеревается незаконно задержать Эво Моралеса. Мы сообщаем миру об этом сумасшествии", - написала она в своем твиттере.

Ранее в отставку подало все высшее руководство страны, включая президента Эво Моралеса, вице-президента Альваро Гарисиа-Линеру, и председателей двух палат парламента страны.

Об отставках было объявлено в городе Чиморе в департаменте Кочабамба, куда Моралес и его ближайшее окружение, по некоторым сообщениям, вылетели из Ла-Паса после того, как командующий армией Боливии Уильямс Калиман предложил президенту страны сложить полномочия.

В настоящее время в сложившихся условиях вся полнота власти в Боливии возложена на второго заместителя председателя сената (верхней палаты парламента) Жанин Аньес.

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Тэги: БОЛИВИЯ, ПОЛИЦИЯ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ-АРЕСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]