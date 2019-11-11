Полиция Боливии опровергла информацию о планах ареста подавшего в отставку президента

Командующий полицией Боливии Юрий Кальдерон опроверг сообщения о том, что правоохранители намерены арестовать подавшего в отставку президента страны Эво Моралеса.
Он назвал эти сообщения слухами, "фэйковыми новостями", отметив, что никаких приказов об аресте или задержании не отдавалось.
Накануне сам Моралес написал в твиттере: "Один из сотрудников полиции публично объявил о том, что ему поручено выполнить незаконный приказ о моем задержании. Кроме того, группы преступников напали на мой дом. Перевороты подрывают верховенство права".
Министр здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо также сообщила о намерении полиции задержать Моралеса.
"Боливийская полиция намеревается незаконно задержать Эво Моралеса. Мы сообщаем миру об этом сумасшествии", - написала она в своем твиттере.
Ранее в отставку подало все высшее руководство страны, включая президента Эво Моралеса, вице-президента Альваро Гарисиа-Линеру, и председателей двух палат парламента страны.
Об отставках было объявлено в городе Чиморе в департаменте Кочабамба, куда Моралес и его ближайшее окружение, по некоторым сообщениям, вылетели из Ла-Паса после того, как командующий армией Боливии Уильямс Калиман предложил президенту страны сложить полномочия.
В настоящее время в сложившихся условиях вся полнота власти в Боливии возложена на второго заместителя председателя сената (верхней палаты парламента) Жанин Аньес.
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