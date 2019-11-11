Лидер оппозиционной Народной партии Испании настроен на формирование коалиционного правительства

Пабло Касадо - лидер консервативной Народной партии Испании - заявил, что страна больше не может жить без сформированного жизнеспособного правительства.
Он, выступая перед своими сторонниками, сказал, что Испания "более не может ждать", пока такое правительство будет сформировано.
Касадо отметил, что его партия, выполнит "свой долг" и ждет следующего шага от Социалистической партии.
По его словам, его партия нацелена на "формирование стабильного правительства".
Для реализации этого партийный лидер призвал к сотрудничеству все политические партии, заявив, что правительство должно быть формировано во главе с Социалистической партией.
Испанская Социалистическая партия одержала победу на прошедших в минувшее воскресенье внеочередных выборах в парламент, однако вновь не смогла набрать большинства, необходимого для формирования однопартийного правительства.
Согласно данным Национальной избирательной комиссии, на основании 99% подсчитанных бюллетеней социалисты получают 120 мест в новом составе парламента.
Народная партия получает в парламенте 87 мест, ультраправая партия Vox обеспечила себе представительство 52 парламентариев, левое объединение "Подемос" будет представлено 35 депутатами, а либералы из партии "Граждане" - 10 депутатами.
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