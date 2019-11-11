Девять боевиков погибли при закладке придорожных мин в Афганистане

Пять боевиков движения "Талибан" погибли при детонировании самодельного взрывного устройства, которое они закладывали вдоль дороги в провинции Кундуз, на северо-востоке Афганистана, сообщили в понедельник утром в пресс-центре 217 корпуса афганской национальной армии "Помир".
"Самодельное взрывное устройство сработало минувшей ночью, когда боевики устанавливали ее на дороге на территории уезда Алиабад, пять экстремистов погибли, еще трое получили ранения", - говорится в сообщении.
Позднее поступило сообщение, что на собственной мине в провинции Пактия, на востоке Афганистана, подорвались четверо пакистанских боевиков.
"Четверо боевиков из Пакистана погибли в воскресенье вечером после того, как преждевременно сработала придорожная мина, которую они закладывали вблизи населенного пункта Андар в уезде Самканай", - говорится в сообщении информационного агентства Khaama Press, которое ссылается на власти провинции.
Провинция Пактия находится на границе с Пакистаном.
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