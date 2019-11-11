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Дальнее зарубежье 11.11.2019 10:55

Девять боевиков погибли при закладке придорожных мин в Афганистане

Пять боевиков движения "Талибан" погибли при детонировании самодельного взрывного устройства, которое они закладывали вдоль дороги в провинции Кундуз, на северо-востоке Афганистана, сообщили в понедельник утром в пресс-центре 217 корпуса афганской национальной армии "Помир".

"Самодельное взрывное устройство сработало минувшей ночью, когда боевики устанавливали ее на дороге на территории уезда Алиабад, пять экстремистов погибли, еще трое получили ранения", - говорится в сообщении.

Позднее поступило сообщение, что на собственной мине в провинции Пактия, на востоке Афганистана, подорвались четверо пакистанских боевиков.

"Четверо боевиков из Пакистана погибли в воскресенье вечером после того, как преждевременно сработала придорожная мина, которую они закладывали вблизи населенного пункта Андар в уезде Самканай", - говорится в сообщении информационного агентства Khaama Press, которое ссылается на власти провинции.

Провинция Пактия находится на границе с Пакистаном.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]