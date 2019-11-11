Режим ЧС объявлен в двух штатах на восточном побережье Австралии из-за лесных пожаров

Власти штатов Квинсленда и Нового Южного Уэльса на восточном побережье Австралии объявили о введении режима чрезвычайного положения в связи с распространением лесных пожаров.
В минувшие выходные в штатах в результате пожаров погибли три человека, было уничтожено около 150 домов.
Власти до катастрофической пожарной опасности повысили прогноз для Сиднея и прилегающих к нему районов.
"Завтрашний день - это защита жизни, защита собственности и обеспечение максимальной безопасности для всех", - заявила журналистам в Сиднее премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян.
Сидней, где проживает более 5 миллионов человек, окружен обширными лесными массивами. Там наблюдается засуха в связи с практически полным отсутствием дождей.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
ОПЕК пригласила Бразилию участвовать в переговорах ОПЕК+ в декабре
Азербайджан в январе-октябре поставил в Украину нефти на $261 млн, доля – около 83%
Нафтогаз добился ареста счетов эмитента бондов Газпрома в иенах - GazAsia Capital S.A
Актер Джеймс Дин "сыграет" в фильме через 65 лет после своей гибели
Расходы на онлайн-шопинг в праздничный сезон в США могут достигнуть рекордных $143,7 млрд
Президент Алиев выделил более 19 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в центральной части Азербайджана
Азерсу начнет работы по проектам улучшения систем водоснабжения и канализации в еще 5 районах
Президент Азербайджана выделил 2,25 млн манатов на улучшение водоснабжения в Нахчыване
Азерхалча получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров на западе Азербайджана
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
АтаБанк встретился с воспитанниками приюта
Банк Республика и АБА объявили победителей конкурса по теме “В общество безналичных расчетов»
Путин в среду посетит Будапешт с рабочим визитом
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку