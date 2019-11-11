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Дальнее зарубежье 11.11.2019 10:29

Режим ЧС объявлен в двух штатах на восточном побережье Австралии из-за лесных пожаров

Власти штатов Квинсленда и Нового Южного Уэльса на восточном побережье Австралии объявили о введении режима чрезвычайного положения в связи с распространением лесных пожаров.

В минувшие выходные в штатах в результате пожаров погибли три человека, было уничтожено около 150 домов.

Власти до катастрофической пожарной опасности повысили прогноз для Сиднея и прилегающих к нему районов.

"Завтрашний день - это защита жизни, защита собственности и обеспечение максимальной безопасности для всех", - заявила журналистам в Сиднее премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян.

Сидней, где проживает более 5 миллионов человек, окружен обширными лесными массивами. Там наблюдается засуха в связи с практически полным отсутствием дождей.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АВСТРАЛИЯ, ШТАТЫ, ПОЖАРЫ, ЧС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]