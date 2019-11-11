Пашинян заявил о новой динамике отношений с РФ

Отношения с Россией после смены власти в Армении получили новую динамику, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"В Армении произошли изменения и за этот период отношения наших стран получили новую динамику. С момента моего избрания премьером в наших отношениях есть новая динамика. Недавно достигнута договоренность, что в 2020 году состоится мой официальный визит в Россию, после чего - официальный визит президента России в Армению", - сказал Пашинян на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Ереване в понедельник.

По его словам, экономические отношения Армении и России эффективно развиваются.

"Надеемся, что товарооборот достигнет $2 млрд, это довольно хороший результат. Это все создает важные предпосылки для дальнейшего развития союзнических, стратегических отношений между нашими странами. Уверен, что ваш визит придаст новый импульс двусторонним отношениям. С очень большим оптимизмом смотрю на дальнейшее развитие наших отношений", - отметил премьер-министр Армении.