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Регион 11.11.2019 11:23

Пашинян заявил о новой динамике отношений с РФ

Отношения с Россией после смены власти в Армении получили новую динамику, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"В Армении произошли изменения и за этот период отношения наших стран получили новую динамику. С момента моего избрания премьером в наших отношениях есть новая динамика. Недавно достигнута договоренность, что в 2020 году состоится мой официальный визит в Россию, после чего - официальный визит президента России в Армению", - сказал Пашинян на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Ереване в понедельник.

По его словам, экономические отношения Армении и России эффективно развиваются.

"Надеемся, что товарооборот достигнет $2 млрд, это довольно хороший результат. Это все создает важные предпосылки для дальнейшего развития союзнических, стратегических отношений между нашими странами. Уверен, что ваш визит придаст новый импульс двусторонним отношениям. С очень большим оптимизмом смотрю на дальнейшее развитие наших отношений", - отметил премьер-министр Армении.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]