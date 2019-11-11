Азербайджан в январе-октябре поставил в Украину нефти на $261 млн, доля – около 83%

Украина в январе-октябре 2019 года увеличила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 615,81 тыс. тонн.

По данным Государственной фискальной службы, за десять месяцев текущего года импортировано сырья на $315,545 млн, что на 9% меньше, чем годом ранее.

Из Азербайджана поступило сырье на $261,116 млн (доля - 82,75%), США - на $49,124 млн (15,57%), Казахстана - на $2,596 млн (0,82%), других стран - $2,709 млн (0,86%).

На экспорт Украина в январе-октябре 2019 года поставила 0,103 тыс. тонн нефти и нефтяного сырья на $0,053 млн. Весь объем был отправлен в Латвию в июне.

Импорт нефтепродуктов (по коду ТНВЭД 2710 - бензины, дизтопливо, мазут, реактивное топливо и прочее) за отчетный период составил 6 млн 954,027 тыс. тонн, что на 6% больше, чем в январе-октябре прошлого года, на сумму $4 млрд 389,953 млн (снижение на 1,7%). Из Белоруссии ввезено топливо на $1 млрд 698,352 млн (доля - 38,69%), России - на $1 млрд 554,78 млн (35,42%), Литвы - на $491,026 млн (11,19%), из других стран - на $645,794 млн (14,71%).

По итогам десяти месяцев Украина экспортировала 479,187 тыс. тонн нефтепродуктов (рост на 32,4%) на общую сумму $233,667 млн (рост на 13,7%). Стоимость поставленного в адрес контрагентов из Греции топлива составила $53,593 млн, Латвии - $30,453 млн, Венгрии - $26,131 млн, других стран - $123,49 млн.

По данным службы, Украина за отчетный период сократила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 0,6% - до 17 млн 325,258 тыс. тонн, в стоимостном выражении - на 3,9%, до $2 млрд 364,886 млн. Из РФ поступил уголь на $1 млрд 381,937 млн (доля в импорте 58,44%), США - на $727,602 млн (30,77%), Казахстана - на $106,989 млн (4,52%), других стран - на $148,358 млн (6,27%).

Экспорт угля составил 13,318 тыс. тонн на $0,527 млн, в том числе Молдавию поставлено на $0,395 млн, в Венгрию - на $0,1 млн, Польшу - на $0,032 млн.

В январе-октябре 2019 года Украина увеличила выручку от экспорта электроэнергии на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до $301,207 млн, в том числе в октябре этот показатель составил $29,717 млн.

По данным Государственной фискальной службы, в Венгрию за десять месяцев поставлена электроэнергия на $186 млн, Польшу - на $68,93 млн, Молдавию - на $35,761 млн, другие страны - на $10,516 млн.

Импорт электроэнергии за 10 месяцев составил в денежном выражении $50,637 млн (годом ранее $1,22 млн, рост в 42 раза - ИФ), в том числе из Беларуси - на $22,348 млн, Словакии - на $21,498 млн, Венгрии - на $5,667 млн, других стран - $1,124 млн.