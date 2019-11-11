Министр кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет предлагает изменить систему правительственной связи.

"Я общался с журналистами у себя в кабинете и показал им 10 стареньких телефонов, которые стоят у моего рабочего места. Я сказал, что на поддержку правительственной связи Украина тратит миллиарды и, возможно, мы могли бы в будущем заменить эту советскую систему в нечто более эффективное", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Министр отметил, что этот вопрос относится к компетенции Министерства цифровой трансформации, которое курирует Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи).

Дубилет также описал свое видение того, как можно сделать эту систему более надежной и эффективной. "Представьте себе, что вместо этих древних телефонов (или, на первой стадии, дополнительно к ним) мы выдаем руководителям государства специальные смартфоны. На эти смартфоны установлено мобильное приложение для голосовой и текстовой связи, которые шифруются алгоритмами постквантумной криптографии. Телефоны выходят в сеть через защищенный wi-fi", - написал он.

Министр считает, что государство не может себе позволить поддержание выделенных каналов связи.

"Вместо этого эффективнее делать peer-to-peer шифрования (желательно, без транзитного сервера). Мы могли бы шифровать данные одновременно двумя алгоритмами (например, украинским Kalina и иностранным AES), что гарантирует конфиденциальность даже в случае компрометации одного из двух", - добавил Дубилет.

По его мнению, "правильное шифрование" и использование общих каналов связи - это более надежный метод, чем использование якобы защищенного канала.

"Здесь нет компромиссов с безопасностью. Одно дело, когда у тебя есть один выделенный канал, враг может сломать или уничтожить, а другое дело, когда таких каналов много, и ты можешь между ними переключаться", - констатировал министр.

Дубилет считает, что выделенные каналы можно оставить сугубо для военных коммуникаций. "Более того, теоретически можно сделать это приложение open source, чтобы кто угодно мог убедиться в том, что в нем не оставлено никаких "бэкдоров". Хотя здесь тоже есть свои риски, надо обсуждать", - отметил он.

Также Дубилет считает, что приложения нужно будет устанавливать именно на новые смартфоны. "Чтобы исключить перелом на аппаратном уровне, а также заражение через другие приложения. Хотя теоретически здесь тоже могут быть риски, связанные с производителями (Apple / Google и другие)", - добавил он.

Дубилет подчеркнул, что речь идет не о сиюминутной замене действующей системы, а о дополнении.

"Не секрет, что сейчас топ-политики в основном используют для своих коммуникаций (в том числе на чувствительные темы) стандартные мессенджеры. Такое приложение могло бы стать альтернативой хотя бы Вотсапу/Телеграму", - считает министр.