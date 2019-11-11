Завершение строительства наиболее востребованных участков транспортного коридора Европа-Западный Китай планируется в 2024 г. - Дитрих

Строительство транспортного коридора Европа - Западный Китай начнется в ближайшее время и должно быть завершено на основных участках к 2024 году, сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

"Правительством приняты все необходимые решения по этому поводу. Мы приступили к разработке документации по планировке территории и в ближайшее время начнем проектирование, чтобы в 2024 году завершить наиболее востребованные и загруженные участки этого маршрута", - сказал Дитрих на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Министр добавил, что это делается в рамках майского указа президента.