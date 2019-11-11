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Транспорт и связь 11.11.2019 15:55

Завершение строительства наиболее востребованных участков транспортного коридора Европа-Западный Китай планируется в 2024 г. - Дитрих

Строительство транспортного коридора Европа - Западный Китай начнется в ближайшее время и должно быть завершено на основных участках к 2024 году, сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

"Правительством приняты все необходимые решения по этому поводу. Мы приступили к разработке документации по планировке территории и в ближайшее время начнем проектирование, чтобы в 2024 году завершить наиболее востребованные и загруженные участки этого маршрута", - сказал Дитрих на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Министр добавил, что это делается в рамках майского указа президента.

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Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, МИНТРАНС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]