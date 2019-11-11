ВС Азербайджана проведут оперативные учения с применением новых видов вооружения и военной техники - Минобороны

Оперативные учения в масштабах азербайджанской армии стартуют в Азербайджане 12 ноября, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«Основной целью учений, которые начнутся 12 ноября и пройдут в три этапа, является совершенствование подготовки штабов и органов управления войск, а также взаимодействие между общевойсковыми объединениями, ВВС, ВМС, Ракетными и артиллерийскими войсками, силами специального назначения в ходе наступательных операций с пресечением провокаций условного противника», - говорится в сообщении.

Учения пройдут с применением имеющихся в распоряжении азербайджанской армии новых видов вооружения и военной техники в горных, горно-лесистых, сложных радиоэлектронных и реальных климатических условиях в целях усовершенствования взаимодействия войск и повышения управленческих способностей командиров с учетом боевых возможностей условного противника.

«В ходе оперативных учений будут отработаны вопросы устойчивого, непрерывного, оперативного и скрытого управления войсками, совершенствования деятельности полевых пунктов управления штабов, быстрой отправки распоряжений и приказов на тактическом и оперативном уровнях посредством видеоконференций и фиберооптической линии связи», - говорится в сообщении.

Н.Аббасова