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Внутренняя политика 11.11.2019 15:40

ВС Азербайджана проведут оперативные учения с применением новых видов вооружения и военной техники - Минобороны

Оперативные учения в масштабах азербайджанской армии стартуют в Азербайджане 12 ноября, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«Основной целью учений, которые начнутся 12 ноября и пройдут в три этапа, является совершенствование подготовки штабов и органов управления войск, а также взаимодействие между общевойсковыми объединениями, ВВС, ВМС, Ракетными и артиллерийскими войсками, силами специального назначения в ходе наступательных операций с пресечением провокаций условного противника», - говорится в сообщении.

Учения пройдут с применением имеющихся в распоряжении азербайджанской армии новых видов вооружения и военной техники в горных, горно-лесистых, сложных радиоэлектронных и реальных климатических условиях в целях усовершенствования взаимодействия войск и повышения управленческих способностей командиров с учетом боевых возможностей условного противника.

«В ходе оперативных учений будут отработаны вопросы устойчивого, непрерывного, оперативного и скрытого управления войсками, совершенствования деятельности полевых пунктов управления штабов, быстрой отправки распоряжений и приказов на тактическом и оперативном уровнях посредством видеоконференций и фиберооптической линии связи», - говорится в сообщении.

Н.Аббасова

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Тэги: АРМИЯ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]