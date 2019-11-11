Казахстан возвращает в госсобственность права на месторождения Хазар и Каламкас-море после ухода Shell

Правительство Казахстана приняло решение вернуть в госсобственность права недропользования месторождениями Хазар и Каламкас-море, сообщила пресс-служба министерства энергетики.

"По проектам Хазар и Каламкас-море принято решение о возврате территорий республике. Министерством прорабатывается "дорожная карта" по дальнейшей реализации проектов", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее компания Shell уведомила власти Казахстана о выходе из проекта разработки морского месторождения Хазар. Тогда Минэнерго Казахстана сообщило, что в случае получения от всех участников проекта официального уведомления о выходе из Хазара, участок будет возвращен в госсобственность.

Действующие акционеры не получат возмещения затрат на реализацию проекта Хазар. Shell на момент выхода из проекта вложила в геологоразведочные, сейсмические работы и бурение оценочных скважин порядка $900 млн.

Структура Хазар входит в контрактную территорию проекта Жемчужины, который на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) реализует компания Caspi Meruerty Operating Company B.V. (CMOC). Помимо Shell, участниками этого СРП являются АО "Морская нефтяная компания "КазМунайТениз" ("дочка" "КазМунайГаза", 25%) и "Оман Жемчужины Компани Лимитед" (20%).

В сентябре сообщалось, что консорциум NCOC, оператор Северо-Каспийского проекта, и CMOC должны были представить планы освоения месторождений Каламкас-море и близлежащего месторождения Хазар в четвертом квартале 2019 года. Впоследствии акционеры NCOC приняли решение не приступать к освоению месторождения Каламкас-море из-за низкой рентабельности проекта на фоне высоких капзатрат.

Тогда сообщалось о скором возврате Казахстану прав недропользования месторождением Каламкас-море.