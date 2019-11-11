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ТЭК 11.11.2019 15:47

Казахстан возвращает в госсобственность права на месторождения Хазар и Каламкас-море после ухода Shell

Правительство Казахстана приняло решение вернуть в госсобственность права недропользования месторождениями Хазар и Каламкас-море, сообщила пресс-служба министерства энергетики.

"По проектам Хазар и Каламкас-море принято решение о возврате территорий республике. Министерством прорабатывается "дорожная карта" по дальнейшей реализации проектов", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее компания Shell уведомила власти Казахстана о выходе из проекта разработки морского месторождения Хазар. Тогда Минэнерго Казахстана сообщило, что в случае получения от всех участников проекта официального уведомления о выходе из Хазара, участок будет возвращен в госсобственность.

Действующие акционеры не получат возмещения затрат на реализацию проекта Хазар. Shell на момент выхода из проекта вложила в геологоразведочные, сейсмические работы и бурение оценочных скважин порядка $900 млн.

Структура Хазар входит в контрактную территорию проекта Жемчужины, который на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) реализует компания Caspi Meruerty Operating Company B.V. (CMOC). Помимо Shell, участниками этого СРП являются АО "Морская нефтяная компания "КазМунайТениз" ("дочка" "КазМунайГаза", 25%) и "Оман Жемчужины Компани Лимитед" (20%).

В сентябре сообщалось, что консорциум NCOC, оператор Северо-Каспийского проекта, и CMOC должны были представить планы освоения месторождений Каламкас-море и близлежащего месторождения Хазар в четвертом квартале 2019 года. Впоследствии акционеры NCOC приняли решение не приступать к освоению месторождения Каламкас-море из-за низкой рентабельности проекта на фоне высоких капзатрат.

Тогда сообщалось о скором возврате Казахстану прав недропользования месторождением Каламкас-море.

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Тэги: КАЗАХСТАН, МЕСТОРОЖДЕНИЕ, ГОССОБСТВЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]