Инвестиции Enel в развитие проектов ВИЭ в 2019-2021 гг. составят 10,6 млрд евро

Объем инвестиций итальянского концерна Enel в развитие проектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в течение трех лет составит 10,6 млрд евро, говорится в презентации председателя совета директоров ПАО "Энел Россия" Стефана Звегинцова, представленной на специализированной выставке-конференции "СевТЭК-2019" в Мурманске в понедельник.

В презентации говорится, что 10,6 млрд евро будут инвестированы в 2019-2021 годах. При этом капитальные вложения будут распределены следующим образом: 37% - в проекты в Северной и Центральной Америке, 30% - в Южной Америке, 14% - на Пиренейском полуострове, 9% - в Африке, Азии, Океании, 6% - в Италии, 4% - в Европе (кроме Италии, Испании и Португалии).

"Мы планируем за ближайшие три года ввести более 11 тыс. МВт, 70% у нас приходится на ветроэнергетику", - добавил Звегинцов.

Ранее Звегинцов сообщил "Интерфаксу", что компания вложит 495 млн евро в строительство трех ветропарков в Ростовской, Мурманской областях и Ставрополье, которые должны быть введены в эксплуатацию в 2020, 2021 и 2024 годах соответственно.

"Энел Россия" зарегистрирована в Екатеринбурге, производственные мощности компании - Невинномысская, Конаковская, Среднеуральская и Рефтинская ГРЭС - расположены на юге России, в центре и на Урале. Итальянскому концерну Enel принадлежит 56,43% акций генкомпании.