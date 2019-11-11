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ТЭК 11.11.2019 20:53

Инвестиции Enel в развитие проектов ВИЭ в 2019-2021 гг. составят 10,6 млрд евро

Объем инвестиций итальянского концерна Enel в развитие проектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в течение трех лет составит 10,6 млрд евро, говорится в презентации председателя совета директоров ПАО "Энел Россия" Стефана Звегинцова, представленной на специализированной выставке-конференции "СевТЭК-2019" в Мурманске в понедельник.

В презентации говорится, что 10,6 млрд евро будут инвестированы в 2019-2021 годах. При этом капитальные вложения будут распределены следующим образом: 37% - в проекты в Северной и Центральной Америке, 30% - в Южной Америке, 14% - на Пиренейском полуострове, 9% - в Африке, Азии, Океании, 6% - в Италии, 4% - в Европе (кроме Италии, Испании и Португалии).

"Мы планируем за ближайшие три года ввести более 11 тыс. МВт, 70% у нас приходится на ветроэнергетику", - добавил Звегинцов.

Ранее Звегинцов сообщил "Интерфаксу", что компания вложит 495 млн евро в строительство трех ветропарков в Ростовской, Мурманской областях и Ставрополье, которые должны быть введены в эксплуатацию в 2020, 2021 и 2024 годах соответственно.

"Энел Россия" зарегистрирована в Екатеринбурге, производственные мощности компании - Невинномысская, Конаковская, Среднеуральская и Рефтинская ГРЭС - расположены на юге России, в центре и на Урале. Итальянскому концерну Enel принадлежит 56,43% акций генкомпании.

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Тэги: ENEL, ИНВЕСТИЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]