Президент Алиев принял участие в акции по посадке деревьев в парке «Гянджлик»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в понедельник приняли участие в акции по посадке деревьев в новом парке «Гянджлик», заложенном в Хатаинском районе Баку, сообщает сайт главы государства.

Акция проводится Фондом Гейдара Алиева в рамках проекта «Объединяйся во имя природы! Объединяйся во имя жизни!».

Н.Аббасова