Президент Алиев принял участие в акции по посадке деревьев в парке «Гянджлик»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в понедельник приняли участие в акции по посадке деревьев в новом парке «Гянджлик», заложенном в Хатаинском районе Баку, сообщает сайт главы государства.
Акция проводится Фондом Гейдара Алиева в рамках проекта «Объединяйся во имя природы! Объединяйся во имя жизни!».
Н.Аббасова
Совет ЕС принял решение по рамочным условиям для санкций против Турции за бурение на шельфе Кипра
ВС Азербайджана проведут оперативные учения с применением новых видов вооружения и военной техники - Минобороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Япония превратит Фукусиму в центр возобновляемой энергетики в рамках проекта стоимостью $2,75 млрд
Экспорт электроэнергии из РФ за 9 мес. вырос на 13%
Венесуэла продает нефть по сниженным ценам из-за растущего воздействия санкций США - FT
Азерсу начнет работы по проектам улучшения систем водоснабжения и канализации в еще 5 районах
Президент Азербайджана выделил 2,25 млн манатов на улучшение водоснабжения в Нахчыване
Азерхалча получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров на западе Азербайджана
Молдавские социалисты настаивают на отставке правительства
Переговоры по Сирии в Нур-Султане могут возобновиться в конце ноября - начале декабря - МИД Казахстана
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
АтаБанк встретился с воспитанниками приюта
Банк Республика и АБА объявили победителей конкурса по теме “В общество безналичных расчетов»
Путин в среду посетит Будапешт с рабочим визитом
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку