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Социум 11.11.2019 16:16

В Малгобеке обновили аллею экс-президента Азербайджана Алиева

Власти Ингушетии в рамках нацпроекта "Формирование современной комфортной среды" благоустроили аллею имени общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Минстроя региона.

"В Малгобеке благодаря реализации нацпроекта благоустроено шесть общественных территорий. В частности, по улицам Орджоникидзе, Этуша, Нурадилова, Базоркина и на аллее имения Гейдара Алиева установлены скамейки и урны, новые светильники и опоры для них, уложена тротуарная плитка и многое другое", - сказал представитель ведомства.

По его данным, в этом году городу выделено свыше 24 млн руб. на обустройство общественных территорий.

Как и во всех муниципалитетах республики в начале года в Малгобеке были проведены общественные слушания, а следом и голосование по отбору территорий, по мнению жителей города, нуждающихся в благоустройстве в первоочередном порядке.

В 2019 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Ингушетии запланировано благоустройство 48 общественных территорий в девяти муниципальных образованиях. Общий объем финансирования проекта составляет около 147,5 млн рублей.

Аллея имени Гейдара Алиева открыли в Малгобеке в ноябре 2013 года во время празднования 80-летия муниципалитета и шестилетию присвоения ему высокого звания "Город воинской славы".

Присвоение аллее, символизирующей нерушимую дружбу и единство народов России и Азербайджана, имени Гейдара Алиева вызвано стремлением местных властей отметить огромный вклад известного государственного и политического деятеля в становлении республики. Там увековечена память о воинах 9-ой, 223-ей, 416-ой гвардейских стрелковых бригад 44-й армии Северной группы войск Закавказского фронта, ценой своей жизни вместе с представителями других народов защищавших ингушский Малгобек в 1942-1943 годы.

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Тэги: ИНГУШЕТИЯ, АЛЛЕЯ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]