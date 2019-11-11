В Малгобеке обновили аллею экс-президента Азербайджана Алиева

Власти Ингушетии в рамках нацпроекта "Формирование современной комфортной среды" благоустроили аллею имени общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Минстроя региона.
"В Малгобеке благодаря реализации нацпроекта благоустроено шесть общественных территорий. В частности, по улицам Орджоникидзе, Этуша, Нурадилова, Базоркина и на аллее имения Гейдара Алиева установлены скамейки и урны, новые светильники и опоры для них, уложена тротуарная плитка и многое другое", - сказал представитель ведомства.
По его данным, в этом году городу выделено свыше 24 млн руб. на обустройство общественных территорий.
Как и во всех муниципалитетах республики в начале года в Малгобеке были проведены общественные слушания, а следом и голосование по отбору территорий, по мнению жителей города, нуждающихся в благоустройстве в первоочередном порядке.
В 2019 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Ингушетии запланировано благоустройство 48 общественных территорий в девяти муниципальных образованиях. Общий объем финансирования проекта составляет около 147,5 млн рублей.
Аллея имени Гейдара Алиева открыли в Малгобеке в ноябре 2013 года во время празднования 80-летия муниципалитета и шестилетию присвоения ему высокого звания "Город воинской славы".
Присвоение аллее, символизирующей нерушимую дружбу и единство народов России и Азербайджана, имени Гейдара Алиева вызвано стремлением местных властей отметить огромный вклад известного государственного и политического деятеля в становлении республики. Там увековечена память о воинах 9-ой, 223-ей, 416-ой гвардейских стрелковых бригад 44-й армии Северной группы войск Закавказского фронта, ценой своей жизни вместе с представителями других народов защищавших ингушский Малгобек в 1942-1943 годы.
Совет ЕС принял решение по рамочным условиям для санкций против Турции за бурение на шельфе Кипра
ВС Азербайджана проведут оперативные учения с применением новых видов вооружения и военной техники - Минобороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Япония превратит Фукусиму в центр возобновляемой энергетики в рамках проекта стоимостью $2,75 млрд
Экспорт электроэнергии из РФ за 9 мес. вырос на 13%
Венесуэла продает нефть по сниженным ценам из-за растущего воздействия санкций США - FT
Азерсу начнет работы по проектам улучшения систем водоснабжения и канализации в еще 5 районах
Президент Азербайджана выделил 2,25 млн манатов на улучшение водоснабжения в Нахчыване
Азерхалча получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров на западе Азербайджана
Молдавские социалисты настаивают на отставке правительства
Переговоры по Сирии в Нур-Султане могут возобновиться в конце ноября - начале декабря - МИД Казахстана
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
АтаБанк встретился с воспитанниками приюта
Банк Республика и АБА объявили победителей конкурса по теме “В общество безналичных расчетов»
Путин в среду посетит Будапешт с рабочим визитом
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку