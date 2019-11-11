Моралес не запрашивал убежища в РФ - Песков

У российской стороны не было контактов с подавшим в отставку президентом Боливии Эво Моралесом, и он не запрашивал убежища в РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Каких-либо контактов ни с господином Моралесом, ни с его представителями не было. Что касается убежища, то никто не запрашивал убежища", - сказал Песков.

Так он ответил на вопрос о том, готова ли Москва предоставить убежище Моралесу и планируются ли какие-либо контакты для обсуждения этой тематики.

Ранее сообщалось, что в отставку подало все высшее руководство Боливии, включая президента Эво Моралеса, вице-президента Альваро Гарисиа-Линеру и председателей двух палат парламента страны.

Об отставках было объявлено в городе Чиморе в департаменте Кочабамба, куда Моралес и его ближайшее окружение вылетели из Ла-Паса после того, как командующий армией Боливии Уильямс Калиман предложил президенту страны сложить полномочия.

В настоящее время в сложившихся условиях вся полнота власти в Боливии возложена на второго заместителя председателя сената (верхней палаты парламента) Жанин Аньес.