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Дальнее зарубежье 11.11.2019 16:45

МИД Китая обвинил Помпео в мышлении эпохи "холодной войны"

Министерство иностранных дел Китая обвинило госсекретаря США Майка Помпео в том, что он озвучивает утратившие актуальность мысли времен "холодной войны", сообщают в понедельник западные СМИ.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан призвал Помпео "отказаться от идеологических предубеждений и устаревшего мышления периода "холодной войны".

Слова Помпео о Китае Гэн Шуан назвал "безосновательными злобными нападками".

Ранее Помпео, выступая в Германии накануне годовщины падения Берлинской стены, раскритиковал Коммунистическую партию Китая. Он заявил, что партия "использует тактики и методы по подавлению собственных граждан, которые были ли бы до ужаса знакомы бывшим жителям Восточной Германии".

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Тэги: КИТАЙ, США, РЕЧЬ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]