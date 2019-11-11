Министерство иностранных дел Китая обвинило госсекретаря США Майка Помпео в том, что он озвучивает утратившие актуальность мысли времен "холодной войны", сообщают в понедельник западные СМИ.
Представитель китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан призвал Помпео "отказаться от идеологических предубеждений и устаревшего мышления периода "холодной войны".
Слова Помпео о Китае Гэн Шуан назвал "безосновательными злобными нападками".
Ранее Помпео, выступая в Германии накануне годовщины падения Берлинской стены, раскритиковал Коммунистическую партию Китая. Он заявил, что партия "использует тактики и методы по подавлению собственных граждан, которые были ли бы до ужаса знакомы бывшим жителям Восточной Германии".
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