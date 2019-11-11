Венесуэла продает нефть по сниженным ценам из-за растущего воздействия санкций США - FT

Венесуэла вынуждена продавать нефть по сниженным ценам, поскольку санкции США против правительства президента Николаса Мадуро оказывают все более отрицательное воздействие на ее самый важный источник дохода, пишет газета Financial Times со ссылкой на аналитиков.

По их словам, с момента введения санкций страна испытывает проблемы с закупкой необходимых материалов для нефтяной промышленности, в результате чего ей приходится предлагать более дешевые смеси нефти с большой скидкой.

Financial Times отмечает, что нефть обеспечивает более 90% доходов Венесуэлы от экспорта, и способность страны продавать ее за рубежом имеет критически важное значение для Мадуро, если он хочет остаться у власти. С начала этого года США добиваются смещения Мадуро и замены его на лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Хотя эти усилия пока не увенчались успехом, добыча нефти в Венесуэле продолжает сокращаться из-за санкций и в настоящее время находится на самом низком уровне с 1940-х годов.

Согласно оценкам Игоря Эрнандеса, адъюнкт-профессора бизнес-школы IESA в Каракасе, экспорт приносит лишь $250 млн в месяц по сравнению со средним показателем в $5,3 млрд в месяц с 2005 по 2014 годы, в период устойчивого сырьевого бума.

До того, как Вашингтон ввел санкции против нефтяной промышленности в январе этого года, Венесуэла импортировала нафту - преимущественно из США - и смешивала ее с вязкой нефтью, которая затем отправлялась на нефтеперерабатывающие заводы в Мексиканском заливе. Эта смесь продавалась с дисконтом к Brent примерно в $7 за баррель. Но аналитики, с которыми беседовала Financial Times, говорят, что растущая нехватка у Венесуэлы доступа к запасам нафты, которая используется для разбавления вязкой нефти и ее транспортировки по трубопроводам, привела к тому, что страна теперь продает другую, менее прибыльную смесь нефти, производимую внутри страны.

По словам аналитиков, местная смесь, известная как Merey 16, стоит на $15-17 меньше Brent, которая в настоящее время торгуется на уровне около $60. "Смесь Merey приносит меньший доход [чем смешанная высоковязкая нефть], но ее легче продать в России и на азиатских рынках, таких как Китай, Индия и Таиланд", - отмечают эксперты Economist Intelligence Unit.

Отсутствие доступа к нафте усугубляется нехваткой морских судов. По мере того как страны отворачиваются от Венесуэлы либо из-за желания изолировать Мадуро, либо из-за боязни нарушить санкции США количество танкеров, заходящих в венесуэльские порты, сократилось.

Карательные меры Вашингтона означают, что Венесуэла утратила доступ не только к своему крупнейшему рынку - США, которые до этого года закупали около 40% экспортируемой из страны нефти, но и к другим рынкам. Даже китайская госкорпорация China National Petroleum Corp., один из крупнейших покупателей венесуэльской нефти, заявила, что приостановила закупки.

Столкнувшись с сокращением числа клиентов, Венесуэла все больше зависит от российской государственной нефтяной компании "Роснефть" (MOEX: ROSN), которая помогает ей обходить санкции США, отправляя нефть покупателям в Китае и Индии. Однако венесуэльская госкомпания PDVSA не зарабатывает деньги на этих транзакциях, которые используются для погашения долга Каракаса перед Москвой. "Россия не заинтересована в том, чтобы покинуть этот бизнес", - приводит Financial Times слова Антеро Альварадо из консалтинговой фирмы Gas Energy Latin America.

Как сообщала "Роснефть" в своем отчете, в I полугодии 2019 года компания более чем в 2 раза увеличила закупки нефти на международном рынке (до 109,7 млн баррелей), в том числе из-за поставок из Венесуэлы в счет ранее выданных предоплат. Ранее "Роснефть" поясняла, что поставки в рамках предоплаченных (до введения санкций) контрактов не нарушают санкционный режим и разрешены американскими властями.