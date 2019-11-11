Nord Stream 2 AG, как и обещала, подала иск к ЕС в рамках Договора об Энергохартии

Nord Stream 2 AG инициировала арбитражный процесс против Европейского союза в рамках Договора об Энергетической хартии (ДЭХ), сообщается в меморандуме нового выпуска евробондов "Газпрома".

"26 сентября 2019 года Nord Stream 2 AG уведомил о начале арбитража ad hoc UNCITRAL против ЕС на основании Договора к Энергетической хартии. Nord Stream 2 AG считает, что ЕС нарушил свои обязательства, изложенные в статьях 10 и 13 Договора к Энергетической хартии, приняв дискриминационные поправки к Третьей газовой директиве", - пишет "Газпром" (MOEX: GAZP).

Как сообщалось, в апреле Nord Stream 2 AG запустила трехмесячный период консультаций в рамках ДЭХ, которые не привели к достижению договоренностей, и открылась возможность обращения в арбитраж.

Кроме того, 25 июля компания Nord Stream 2 AG подала иск в суд Европейского союза общей юрисдикции: "Nord Stream 2 просит аннулировать Директиву (ЕС) 2019/692, вносящую поправки в Газовую директиву ЕС, из-за нарушения принципов права ЕС о равном обращении и пропорциональности. Это может привести к отмене Директивы (ЕС) 2019/692, поскольку поправки были явно разработаны и приняты с целью создать неблагоприятные и препятствующие реализации проекта "Северный поток 2" условия".

По мнению Nord Stream 2 AG, вступившие в силу 23 мая 2019 года направленные на регулирование газопроводов из третьих стран (таких как Россия) поправки к газовой директиве имеют дискриминационный характер, нарушают принципы одинакового подхода и соразмерности; являются превышением полномочий. Кроме того, по мнению заявителя, они принимались с нарушением процессуальных норм.

Также Nord Stream 2 AG подала жалобу в Суд ЕС, требуя частичной отмены поправок в газовую директиву, "поскольку они устанавливают необоснованно короткий срок для государств-членов ЕС для предоставления исключений из директивы, что делает доступность таких исключений существенно маловероятным", говорится в меморандуме.