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ТЭК 11.11.2019 19:10

Nord Stream 2 AG, как и обещала, подала иск к ЕС в рамках Договора об Энергохартии

Nord Stream 2 AG инициировала арбитражный процесс против Европейского союза в рамках Договора об Энергетической хартии (ДЭХ), сообщается в меморандуме нового выпуска евробондов "Газпрома".

"26 сентября 2019 года Nord Stream 2 AG уведомил о начале арбитража ad hoc UNCITRAL против ЕС на основании Договора к Энергетической хартии. Nord Stream 2 AG считает, что ЕС нарушил свои обязательства, изложенные в статьях 10 и 13 Договора к Энергетической хартии, приняв дискриминационные поправки к Третьей газовой директиве", - пишет "Газпром" (MOEX: GAZP).

Как сообщалось, в апреле Nord Stream 2 AG запустила трехмесячный период консультаций в рамках ДЭХ, которые не привели к достижению договоренностей, и открылась возможность обращения в арбитраж.

Кроме того, 25 июля компания Nord Stream 2 AG подала иск в суд Европейского союза общей юрисдикции: "Nord Stream 2 просит аннулировать Директиву (ЕС) 2019/692, вносящую поправки в Газовую директиву ЕС, из-за нарушения принципов права ЕС о равном обращении и пропорциональности. Это может привести к отмене Директивы (ЕС) 2019/692, поскольку поправки были явно разработаны и приняты с целью создать неблагоприятные и препятствующие реализации проекта "Северный поток 2" условия".

По мнению Nord Stream 2 AG, вступившие в силу 23 мая 2019 года направленные на регулирование газопроводов из третьих стран (таких как Россия) поправки к газовой директиве имеют дискриминационный характер, нарушают принципы одинакового подхода и соразмерности; являются превышением полномочий. Кроме того, по мнению заявителя, они принимались с нарушением процессуальных норм.

Также Nord Stream 2 AG подала жалобу в Суд ЕС, требуя частичной отмены поправок в газовую директиву, "поскольку они устанавливают необоснованно короткий срок для государств-членов ЕС для предоставления исключений из директивы, что делает доступность таких исключений существенно маловероятным", говорится в меморандуме.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕВРОПА, ЕК, NORDSTREAM2, АРБИТРАЖ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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