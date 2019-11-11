Молдавия согласовывает и в ближайшее время подпишет с "Газпромом" соглашение о продлении договора на поставку газа на три года, сообщил президент республики Игорь Додон в понедельник на своей странице в "Фейсбуке" после рабочей встречи с председателем Административного совета АО "Молдова-газ" Вадимом Чебаном.

"В ходе беседы меня проинформировали о том, что АО "Молдова-газ" и ПАО "Газпром" достигли соглашения и готовы подписать в ближайшее время приложения к действующему Контракту на поставку и Контракту на транспортировку природного газа. В настоящее время эксперты двух сторон согласовывают приложения по пролонгации действующего контракта на срок три года", - отметил Додон.

Он подчеркнул, что перед подписанием контракта с ПАО "Газпром" с целью обеспечения бесперебойных поставок природного газа АО "Молдова-газ" нужно, чтобы ее органы правления скоординировали, одобрили и подписали три важных документа: Контракт на поставку природного газа, Контракт на транспортировку природного газа по территории Украины (его предстоит подписать с украинским транспортировщиком), Контракт о межсетевом соединении (Interconnection Agreement) для пунктов Алексеевка, Гребенники, Каушаны c украинским оператором, и Техническое соглашение о смешанном балансе на газоизмерительной станции (ГИС - ИФ) Каушаны и ГИС Орловка между операторами Украины и Молдавии.

По его словам, АО "Молдова-газ" уже согласовало с ПАО "Газпром" продление действующего контракта на 2020-2022 годы. Контракт предусматривает условия поставок природного газа для потребителей Молдавии тремя альтернативными путями: на границе РФ с Украиной (ГИС Суджа, ГИС Валуйки), на границе Румынии с Украиной (ГИС Исакча, ГИС Орловка), в других точках входа в газовую систему Украины через трансбалканский коридор, на западной границе со странами ЕС.

Додон сообщил, что во вторник представители АО "Молдова-газ" и министерства экономики и инфраструктуры республики отправятся на ГИС Исакча, ГИС Орловка и Негру-Водэ, чтобы встретиться с румынскими и украинскими партнерами. АО "Молдова-газ" по итогам недавних действий совместно с операторами газотранспортной системы Болгарии, Румынии, Украины и Молдавии готово принимать около 12,4 млн. кубометров природного газа в день.

"Румынская и украинская стороны уже официально подтвердили факт завершения всех работ. Нашим основным приоритетом является избежание проблем, связанных с обеспечением Молдавии природным газом. В случае прекращения поставок газа по территории Украины после 1 января 2020 года мы будем рассматривать и другие варианты транспортировки", - заявил Додон.

Чебан заверил его, что "у Молдавии не возникнет трудностей в этом вопросе".

"Я выразил готовность оказать содействие на политическом уровне и провести дискуссии с руководством Российской Федерации, Румынии и Украины в случае появления возможных проблем", - подчеркнул президент республики.

Как сообщалось, Молдавия уже несколько месяцев прорабатывает разные варианты обеспечения республики газом на случай прекращения с нового года транзита российского газа через Украину. В сентябре премьер-министр Молдавии Майя Санду предлагала закупать и хранить газ на Украине, чтобы обеспечить запас на случай перебоев в новом году. Однако Додон заявил, что не следует закупать газ и закладывать его в хранилища, так как "это неэффективно и нужно брать кредиты". Он выразил уверенность, что Россия и Украина договорятся по вопросу транзита российского газа в Европу.

Действующий договор Молдавии с "Газпромом" был подписан в 2008 году, несколько раз продлевался и истекает 31 декабря 2019 г. В начале сентября, в ходе рабочего визита в Москву Додон обсудил вопросы поставок газа в Молдавию с вице-председателем правительства РФ Дмитрием Козаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Он также провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего объявил, что с 1 октября Молдавия получила скидку на поставляемый Россией газ. Это возможно при условии продления действующего договора с "Газпромом", в котором предусмотрено сокращение цены в зависимости от падения цен на газ на мировых рынках в предыдущий период.