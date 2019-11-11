Молдавия согласовывает и в ближайшее время подпишет с "Газпромом" соглашение о продлении договора на поставку газа на три года, сообщил президент республики Игорь Додон в понедельник на своей странице в "Фейсбуке" после рабочей встречи с председателем Административного совета АО "Молдова-газ" Вадимом Чебаном.
"В ходе беседы меня проинформировали о том, что АО "Молдова-газ" и ПАО "Газпром" достигли соглашения и готовы подписать в ближайшее время приложения к действующему Контракту на поставку и Контракту на транспортировку природного газа. В настоящее время эксперты двух сторон согласовывают приложения по пролонгации действующего контракта на срок три года", - отметил Додон.
Он подчеркнул, что перед подписанием контракта с ПАО "Газпром" с целью обеспечения бесперебойных поставок природного газа АО "Молдова-газ" нужно, чтобы ее органы правления скоординировали, одобрили и подписали три важных документа: Контракт на поставку природного газа, Контракт на транспортировку природного газа по территории Украины (его предстоит подписать с украинским транспортировщиком), Контракт о межсетевом соединении (Interconnection Agreement) для пунктов Алексеевка, Гребенники, Каушаны c украинским оператором, и Техническое соглашение о смешанном балансе на газоизмерительной станции (ГИС - ИФ) Каушаны и ГИС Орловка между операторами Украины и Молдавии.
По его словам, АО "Молдова-газ" уже согласовало с ПАО "Газпром" продление действующего контракта на 2020-2022 годы. Контракт предусматривает условия поставок природного газа для потребителей Молдавии тремя альтернативными путями: на границе РФ с Украиной (ГИС Суджа, ГИС Валуйки), на границе Румынии с Украиной (ГИС Исакча, ГИС Орловка), в других точках входа в газовую систему Украины через трансбалканский коридор, на западной границе со странами ЕС.
Додон сообщил, что во вторник представители АО "Молдова-газ" и министерства экономики и инфраструктуры республики отправятся на ГИС Исакча, ГИС Орловка и Негру-Водэ, чтобы встретиться с румынскими и украинскими партнерами. АО "Молдова-газ" по итогам недавних действий совместно с операторами газотранспортной системы Болгарии, Румынии, Украины и Молдавии готово принимать около 12,4 млн. кубометров природного газа в день.
"Румынская и украинская стороны уже официально подтвердили факт завершения всех работ. Нашим основным приоритетом является избежание проблем, связанных с обеспечением Молдавии природным газом. В случае прекращения поставок газа по территории Украины после 1 января 2020 года мы будем рассматривать и другие варианты транспортировки", - заявил Додон.
Чебан заверил его, что "у Молдавии не возникнет трудностей в этом вопросе".
"Я выразил готовность оказать содействие на политическом уровне и провести дискуссии с руководством Российской Федерации, Румынии и Украины в случае появления возможных проблем", - подчеркнул президент республики.
Как сообщалось, Молдавия уже несколько месяцев прорабатывает разные варианты обеспечения республики газом на случай прекращения с нового года транзита российского газа через Украину. В сентябре премьер-министр Молдавии Майя Санду предлагала закупать и хранить газ на Украине, чтобы обеспечить запас на случай перебоев в новом году. Однако Додон заявил, что не следует закупать газ и закладывать его в хранилища, так как "это неэффективно и нужно брать кредиты". Он выразил уверенность, что Россия и Украина договорятся по вопросу транзита российского газа в Европу.
Действующий договор Молдавии с "Газпромом" был подписан в 2008 году, несколько раз продлевался и истекает 31 декабря 2019 г. В начале сентября, в ходе рабочего визита в Москву Додон обсудил вопросы поставок газа в Молдавию с вице-председателем правительства РФ Дмитрием Козаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
Он также провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего объявил, что с 1 октября Молдавия получила скидку на поставляемый Россией газ. Это возможно при условии продления действующего договора с "Газпромом", в котором предусмотрено сокращение цены в зависимости от падения цен на газ на мировых рынках в предыдущий период.
МИД Азербайджана назвал три условия для карабахского урегулирования
Совет ЕС принял решение по рамочным условиям для санкций против Турции за бурение на шельфе Кипра
ВС Азербайджана проведут оперативные учения с применением новых видов вооружения и военной техники - Минобороны
Анталью за 10 месяцев этого года посетило более 14 млн туристов
Клуб НБА "Майами" отстранил на 10 матчей игрока, переевшего мармелада
В Малгобеке обновили аллею экс-президента Азербайджана Алиева
Азерсу начнет работы по проектам улучшения систем водоснабжения и канализации в еще 5 районах
Президент Азербайджана выделил 2,25 млн манатов на улучшение водоснабжения в Нахчыване
Азерхалча получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров на западе Азербайджана
США рассчитывают на диалог с Россией, однако продолжат политику противодействия - Помпео
ЕС готов послать наблюдателей на выборы в Боливию и призывает все стороны избегать насилия - Могерини
Украина проведет референдум по вопросу допуска иностранцев к покупке сельхозземель
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
АтаБанк встретился с воспитанниками приюта
Банк Республика и АБА объявили победителей конкурса по теме “В общество безналичных расчетов»
Путин в среду посетит Будапешт с рабочим визитом
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку