Украина проведет референдум по вопросу допуска иностранцев к покупке сельхозземель

Власти Украины, ранее допускавшие возможность допуска иностранцев к покупке сельхозземель в стране уже с 2020 года, отказались от этой идеи на фоне протестов аграриев. Теперь вопрос о целесообразности продажи сельхозземель иностранцам будет вынесен на всенародный референдум.

"Иностранцы и компании, в которых среди основателей есть иностранцы, получат право покупать украинские земли, украинские земельные участки только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме. Соответствующий пункт будет содержаться в законе (об открытии рынка земель сельскохозяйственного назначения - ИФ)", - сказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в понедельник на официальных страницах президента в социальных сетях.

Зеленский отметил, что в ближайшее время Верховная Рада разработает и примет закон, который "четко установит виды и механизмы референдума, и наконец-то даст украинцам право решать судьбу того или иного очень важного дня них вопроса".

В понедельник общественный союз "Всеукраинская аграрная рада" (ВАР) организовал протестные акции аграриев "Нет распродаже Украины!" на автомагистралях Украины.

"Аграрии проводят акции протеста, пока они немногочисленны. Сотрудники полиции обеспечивают правопорядок, не допуская перекрытия автомагистралей", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Нацполиции, отметив, что правоохранители говорят митингующим о незаконности перекрытия дорог.

В Нацполиции также добавили, что движение на автомагистрялях в связи с протестами лишь ограничивается, в целом обстановка спокойная. Участники акции пропускают транспорт с детьми, однако накопление транспортных средств остается значительным.

Участники акции протеста недовольны тем, что в понедельник на очередном заседании согласительного совета могут быть включены в проект повестки дня работы Верховной Рады на этой неделе законопроекты относительно рынка земли и соответственно приняты до проведения парламентских слушаний относительно земельной реформы, которые назначены на 4 декабря 2019 года. В частности, аграрии требуют отозвать оба законопроекта об открытии рынка земли: правительственный N2178 и депутатский N2178-10.

С аналогичными требованиями также выступили сопредседатель фракции "Оппозиционнная платформа "За жизнь" Юрий Бойко и сопредседатель депутатской группы "За будущее" Виктор Бондарь.

Как сообщалось ранее, в Верховной Раде зарегистрировано два законопроекта об открытии рынка земли: более "лояльный" к иностранцам правительственный (N2178) и более "жесткий" депутатский (N2178-10).

Правительственный законопроект предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение земель сельхозназначения всех форм собственности. Запрет предлагается снять как для резидентов, так и для нерезидентов Украины.

Однако в ходе консультаций у президента в октябре было решено предоставить право покупки земель с даты открытия рынка, 1 октября 2020 года, только для 1,3 тыс. компаний с иностранным капиталом, которые работают на украинском рынке свыше трех лет.

В этой связи в парламент был направлен депутатский вариант документа, который закрепляет эти договоренности. Прочие иностранные граждане и компании с их участием смогут получить право на покупку земель только с 1 января 2024 года.

На Украине с 2002 года действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. Подавляющая часть земель, обрабатываемая частными компаниями, находится в аренде.

Для Украины, в экономике которой существенная доля приходится на сектор АПК, проблема создания условий для свободной покупки и продажи сельхозземель сохраняет актуальность уже много лет. Крупный бизнес и международные финансовые организации (в частности, Международный валютный фонд и Всемирный банк) выступают за создание полноценного рынка земли, что, по их утверждению, позволит привлечь инвестиции в развитие АПК и ускорить внедрение передовых технологий в этой сфере.