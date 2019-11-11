Лидеры России и Китая запустят поставки газа по газопроводу "Сила Сибири" в режиме телемоста, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"В декабре в режиме телемоста Владимир Путин и Си Цзиньпин дадут старт поставкам российского природного газа в Китай по "Восточному" маршруту", - сказал Ушаков.

Ранее сообщалось, что китайская и российская стороны согласовали дату проведения торжественной церемонии пуска газа в Китай по восточному маршруту - 2 декабря.

Магистральный газопровод "Сила Сибири" будет транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай ("восточный" маршрут). Его протяженность составит около 3 тыс. км. Трасса газопровода проходит по территориям Иркутской области, республики Саха (Якутия) и Амурской области.

"Газпром" уже завершил заполнение газом экспортного газопровода газом.