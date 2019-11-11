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ТЭК 11.11.2019 20:30

Путин и Си Цзиньпин в декабре запустят "Силу Сибири" в режиме телемоста

Лидеры России и Китая запустят поставки газа по газопроводу "Сила Сибири" в режиме телемоста, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"В декабре в режиме телемоста Владимир Путин и Си Цзиньпин дадут старт поставкам российского природного газа в Китай по "Восточному" маршруту", - сказал Ушаков.

Ранее сообщалось, что китайская и российская стороны согласовали дату проведения торжественной церемонии пуска газа в Китай по восточному маршруту - 2 декабря.

Магистральный газопровод "Сила Сибири" будет транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай ("восточный" маршрут). Его протяженность составит около 3 тыс. км. Трасса газопровода проходит по территориям Иркутской области, республики Саха (Якутия) и Амурской области.

"Газпром" уже завершил заполнение газом экспортного газопровода газом.

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Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, ГАЗОПРОВОД, ЗАПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]