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Карабахский конфликт 11.11.2019 18:38

МИД Азербайджана назвал три условия для карабахского урегулирования

МИД Азербайджана отмечает факторы, при которых возможно мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

«Как мы уже неоднократно отмечали, для урегулирования конфликта необходимо возвращение азербайджанского населения в Нагорный Карабах. Во-вторых, необходимо проведение субстантивных переговоров. В третьих, должны быть выведены армянские военные с оккупированных территорий», - заявила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова по урегулированию конфликта.

По ее словам, только при выполнении этих условий возможно мирное урегулирование конфликта и предоставление нагорно-карабахскому региону самого высокого статуса автономии, предусматривающего сосуществование азербайджанской и армянской общин в условиях мира и безопасности в рамках внутренних границ Азербайджана.

Н.Аббасова

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Тэги: КОНФЛИКТ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ, УСЛОВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]