МИД Азербайджана назвал три условия для карабахского урегулирования

МИД Азербайджана отмечает факторы, при которых возможно мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

«Как мы уже неоднократно отмечали, для урегулирования конфликта необходимо возвращение азербайджанского населения в Нагорный Карабах. Во-вторых, необходимо проведение субстантивных переговоров. В третьих, должны быть выведены армянские военные с оккупированных территорий», - заявила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова по урегулированию конфликта.

По ее словам, только при выполнении этих условий возможно мирное урегулирование конфликта и предоставление нагорно-карабахскому региону самого высокого статуса автономии, предусматривающего сосуществование азербайджанской и армянской общин в условиях мира и безопасности в рамках внутренних границ Азербайджана.

Н.Аббасова