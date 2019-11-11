МИД Азербайджана назвал три условия для карабахского урегулирования

МИД Азербайджана отмечает факторы, при которых возможно мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.
«Как мы уже неоднократно отмечали, для урегулирования конфликта необходимо возвращение азербайджанского населения в Нагорный Карабах. Во-вторых, необходимо проведение субстантивных переговоров. В третьих, должны быть выведены армянские военные с оккупированных территорий», - заявила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова по урегулированию конфликта.
По ее словам, только при выполнении этих условий возможно мирное урегулирование конфликта и предоставление нагорно-карабахскому региону самого высокого статуса автономии, предусматривающего сосуществование азербайджанской и армянской общин в условиях мира и безопасности в рамках внутренних границ Азербайджана.
Н.Аббасова
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