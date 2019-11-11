Вашингтон продолжает оказывать давление на Анкару в связи с закупкой С-400

Президент США Дональд Трамп направил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану послание, в котором предупредил его о скором введении санкций за покупку российских ЗРС С-400, если Анкара не примет условий Вашингтона, пишет в понедельник ближневосточный информационный портал Middle East Eye.
По данным портала, послание было направлено еще на прошлой неделе, однако известно стало о нем лишь сейчас.
Согласно источникам портала, Трамп также сообщил, что Турцию могут обратно включить в партнерскую программу по созданию истребителя-бомбардировщика F-35, если Анкара согласится не разворачивать системы С-400 и даст обещание не закупать российское вооружение в будущем.
Накануне в интервью американскому телеканалу CBS советник президента США по национальной безопасности Роберт О"Брайен заявил, что "если Турция действительно получит С-400, вполне вероятно, она попадет под санкции, обусловленные законом CAATSA (О противостоянии противникам Америки посредством санкций)".
"Мы ясно донесли до президента Турции Эрдогана, что в НАТО нет места для С-400, нет места для значительных закупок российского вооружения. Это послание будет четко донесено до президента, когда мы встретим его в Вашингтоне", - отметил советник президента США.
Ожидается, что Эрдоган встретится с президентом США в Вашингтоне в среду, и что тема С-400 станет основной на этой встрече, даже при том, что США и Турция не могут прийти к согласию по ряду других вопросов, в том числе из-за действий Анкары на севере Сирии, где турецкая армия противостоит силам курдов, которых до недавних пор поддерживали США.
Ранее США в связи с закупками Турцией российских комплексов С-400 исключили Анкару из программы производства истребителей-бомбардировщиков F-35.
Первая партия российских ЗРК была поставлена Турции в июле текущего года, несмотря на активное противодействие со стороны Соединенных Штатов.
1 ноября глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что контракт по поставку Турции всех элементов систем ПВО С-400 Россия выполнила досрочно.
"Несмотря на санкции, мы досрочно выполнили поставки всех компонентов ЗРС С-400 в Турцию", - сказал Михеев.
23 октября Михеев сказал "Интерфаксу", что Россия и Турция обсуждают дополнительные поставки С-400.
"Мы сейчас обсуждаем уже опцион, финансовую модель, сроки поставок", - сказал Михеев. "На завершающем этапе уже программа локализации", - добавил он, не став раскрывать детали по вопросу о локализации производства по контракту на поставку С-400 Турции.
В конце июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что контракт на поставку С-400 Турции предусматривает частичную передачу технологий.
Турция купила у России четыре дивизиона ЗРК С-400.
Михеев заявил "Интерфаксу" в октябре, что Турции поставлены все элементы С-400, включая ракеты.
Контракт оценивается в $2,5 млрд. Часть контракта, по словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, оформлена в кредит. Официально не сообщалось, в какой валюте Турция платит за С-400.
По данным оборонного ведомства Турции, подготовка специалистов для С-400 осуществляется в учебном центре зенитных ракетных войск ВКС России в Гатчине под Санкт-Петербургом.
5 сентября в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) глава ФСВТС Дмитрий Шугаев сообщил, что С-400 будут развернуты в Турции к весне 2020 года. Шугаев тогда заявил, что турецкие специалисты уже проходят обучение, которое завершится к концу 2019 - началу 2020 года.
ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
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