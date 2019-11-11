Темпы падения нефти замедлились, цена Brent - ниже $62,4 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в понедельник снижаются после того, как на прошлой неделе они достигли максимума за полтора месяца. Однако темпы падения к вечеру замедлились.

Двигателями рынка являются новости о ходе торговых переговоров между США и Китаем, а также заявления высокопоставленных представителей стран-членов ОПЕК в преддверии заседания в следующем месяце.

"Мы ожидаем, что пока "боковой тренд" на торгах будет сохраняться, а заголовки новостей о торговом конфликте, скорее всего, будут определять направление рынка", - говорится в отчете Commerzbank.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:56 подешевели на $0,13 (на 0,21%) - до $62,38 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились на $0,32 (на 0,56%) - до $56,92 за баррель.

Президент США Дональд Трамп назвал "некорректной" информацию о том, что он согласился отменить введенные ранее пошлины в отношении китайских товаров, хотя Пекин хотел бы, чтобы он сделал это. Ранее о наличии договоренностей об отмене пошлин заявляла китайская сторона.

Министр нефти Омана Мохаммед Аль-Румхи полагает, что сделка ОПЕК+ может быть продлена до конца 2020 года для достижения большей стабильности. Однако он отметил, что участникам соглашения по ограничению нефтедобычи нет необходимости увеличивать объемы сокращения, сообщает The Wall Street Journal.

"Я думаю, что нет никакого кризиса, ситуация достаточно благоприятная. По моему мнению, все индикаторы указывают на то, что ситуация на рынке складывается лучше, чем мы думали шесть месяцев назад (в июле было принято решение о продлении сделки на 9 месяцев - ИФ)", - сказал он журналистам.

Между тем аналитики Wood Mackenzie полагают, что есть достаточно высокая вероятность небольшого повышения в сокращении объемов добычи по итогам заседания ОПЕК+ в декабре. Как минимум, отмечают они, соглашение будет продлено.

По прогнозу Woodmac, Brent в следующем году будет стоить в среднем $62 за баррель. При этом эксперты ожидают более существенного роста спроса на нефть - более чем на 1 млн баррелей в сутки против 700 тыс. б/с в этом году (что будет минимумом с 2011 года), сообщило агентство Bloomberg.