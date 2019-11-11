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Дальнее зарубежье 11.11.2019 19:31

В отставку ушел руководитель Национальной полиции Боливии

Управление коммуникации боливийской полиции проинформировало в понедельник об отставке шефа Национальной полиции Боливии Юри Кальдерона.

Глава управления Рудди Уриа сообщил в эфире боливийской радиостанции Радио Панамерикана, что в настоящее время служащие полиции ожидают назначения временного руководителя для того, чтобы правоохранительные органы продолжали работу в нормальном режиме.

Уриа отметил, что в сложившихся условиях полицейские продолжают контролировать улицы и поддерживают порядок в административной столице страны Ла-Пасе, пресекая в некоторых частях города акты вандализма.

"Мы создадим оперативные группы во всех городах, где отмечаются наибольшее количество актов насилия. Я обращаюсь к гражданам страны с призывами сотрудничать с нами и воздержаться от участия в беспорядках. Мы остудим любые головы, которые сеют смуту в нашей стране", - заявил представитель Национальной полиции Боливии.

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Тэги: БОЛИВИЯ, ПОЛИЦИЯ, ШЕФ, ОТСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]