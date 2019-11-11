В отставку ушел руководитель Национальной полиции Боливии

Управление коммуникации боливийской полиции проинформировало в понедельник об отставке шефа Национальной полиции Боливии Юри Кальдерона.
Глава управления Рудди Уриа сообщил в эфире боливийской радиостанции Радио Панамерикана, что в настоящее время служащие полиции ожидают назначения временного руководителя для того, чтобы правоохранительные органы продолжали работу в нормальном режиме.
Уриа отметил, что в сложившихся условиях полицейские продолжают контролировать улицы и поддерживают порядок в административной столице страны Ла-Пасе, пресекая в некоторых частях города акты вандализма.
"Мы создадим оперативные группы во всех городах, где отмечаются наибольшее количество актов насилия. Я обращаюсь к гражданам страны с призывами сотрудничать с нами и воздержаться от участия в беспорядках. Мы остудим любые головы, которые сеют смуту в нашей стране", - заявил представитель Национальной полиции Боливии.
МИД Азербайджана назвал три условия для карабахского урегулирования
Совет ЕС принял решение по рамочным условиям для санкций против Турции за бурение на шельфе Кипра
ВС Азербайджана проведут оперативные учения с применением новых видов вооружения и военной техники - Минобороны
Великобритания временно запрещает технологию гидроразрыва из-за опасения землетрясений
Инвестиции Enel в развитие проектов ВИЭ в 2019-2021 гг. составят 10,6 млрд евро
Alibaba установила рекорд продаж в День одиноких людей - более $38 млрд
Анталью за 10 месяцев этого года посетило более 14 млн туристов
Клуб НБА "Майами" отстранил на 10 матчей игрока, переевшего мармелада
В Малгобеке обновили аллею экс-президента Азербайджана Алиева
Азерсу начнет работы по проектам улучшения систем водоснабжения и канализации в еще 5 районах
Президент Азербайджана выделил 2,25 млн манатов на улучшение водоснабжения в Нахчыване
Азерхалча получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров на западе Азербайджана
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
АтаБанк встретился с воспитанниками приюта
Банк Республика и АБА объявили победителей конкурса по теме “В общество безналичных расчетов»
Путин в среду посетит Будапешт с рабочим визитом
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку