В отставку ушел руководитель Национальной полиции Боливии

Управление коммуникации боливийской полиции проинформировало в понедельник об отставке шефа Национальной полиции Боливии Юри Кальдерона.

Глава управления Рудди Уриа сообщил в эфире боливийской радиостанции Радио Панамерикана, что в настоящее время служащие полиции ожидают назначения временного руководителя для того, чтобы правоохранительные органы продолжали работу в нормальном режиме.

Уриа отметил, что в сложившихся условиях полицейские продолжают контролировать улицы и поддерживают порядок в административной столице страны Ла-Пасе, пресекая в некоторых частях города акты вандализма.

"Мы создадим оперативные группы во всех городах, где отмечаются наибольшее количество актов насилия. Я обращаюсь к гражданам страны с призывами сотрудничать с нами и воздержаться от участия в беспорядках. Мы остудим любые головы, которые сеют смуту в нашей стране", - заявил представитель Национальной полиции Боливии.