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ТЭК 11.11.2019 21:12

Великобритания временно запрещает технологию гидроразрыва из-за опасения землетрясений

Британское правительство приняло решение приостановить использование гидравлического разрыва пласта (ГРП) в единственном месте страны, где эта технология активно применяется, - на северо-западе Англии, сообщают местные СМИ.

Этот шаг был предпринят после того, как правительственное нефтегазовое управление (Oil and Gas Authority) пришло к выводу, что нельзя исключить "неприемлемые последствия" для проживающих поблизости людей, включая риски загрязнения окружающей среды и землетрясения.

После этого министерство бизнеса, энергетики и промышленной стратегии заявило, что "дальнейшие разрешения на ГРП не будут предоставляться", если отрасль "не сможет надежно прогнозировать и контролировать подземные толчки", связанные с этим процессом.

Гидравлический разрыв пластов (ГРП или фрекинг от англ. fracking) предусматривает закачку в породу специальной жидкости с помощью мощных насосных станций, а после этого - добавление расклинивающего агента. В результате в горной породе формируется высокопроводимая трещина, которая обеспечивает существенный рост дебита скважины. Технология существует уже много десятилетий, однако ее массовое применение началось в 1990-х годах, поначалу преимущественно на нефтяных скважинах.

В начале этого года британская Cuadrilla заявила о невозможности использования ГРП в коммерческих целях на территории страны с учетом действующих правил и нормативов, которые "отличаются излишней консервативностью".

В конце октября прошлого года Cuadrilla была вынуждена приостановить буровые работы с использованием ГРП в графстве Ланкашир из-за третьего подземного толчка за три дня. Действующие правила требуют приостановки работ, если фиксируется толчок магнитудой более 0,5 по шкале Рихтера. Самый мощный из октябрьских толчков на исследуемом Cuadrilla участке достиг магнитуды 1,1.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГАЗ, БУРЕНИЕ, ГРП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]