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Дальнее зарубежье 11.11.2019 20:26

ЕС готов послать наблюдателей на выборы в Боливию и призывает все стороны избегать насилия - Могерини

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини выразила от имени Евросоюза готовность послать наблюдательную миссию на предстоящие в Боливии выборы в связи с отставкой президента Эво Моралеса.

"Если нас попросят прислать наблюдательную миссию и условия для этого будут соблюдены, конечно, мы ответим позитивно и сделаем все от нас зависящее, чтобы направить такую миссию по наблюдению за выборами. Мы обсуждали это с министрами (иностранных дел стран ЕС - ИФ) сегодня", - сказала Могерини после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД, отвечая на пресс-конференции в понедельник в Брюсселе на соответствующий вопрос.

Она высказала пожелание, чтобы "в этот чрезвычайно критический для всей страны период все сохранят спокойствие и будут содействовать тому, чтобы страна смогла прийти к заслуживающим доверия выборам".

Высокий представитель ЕС по иностранным делам также выразила надежду, что выборы смогут состояться в скором времени.

"Самое важное - избегать любых форм насилия с какой бы то ни было стороны", - подчеркнула Могерини.

Ранее сообщалось, что в отставку подало все высшее руководство Боливии, включая президента Эво Моралеса, вице-президента Альваро Гарисиа-Линеру и председателей двух палат парламента страны.

Об отставках было объявлено в городе Чиморе в департаменте Кочабамба, куда Моралес и его ближайшее окружение вылетели из Ла-Паса после того, как командующий армией Боливии Уильямс Калиман предложил президенту страны сложить полномочия.

В настоящее время в сложившихся условиях вся полнота власти в Боливии возложена на второго заместителя председателя сената (верхней палаты парламента) Жанин Аньес.

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, БОЛИВИЯ, ВЫБОРЫ, НАБЛЮДАТЕЛИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]