ЕС готов послать наблюдателей на выборы в Боливию и призывает все стороны избегать насилия - Могерини

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини выразила от имени Евросоюза готовность послать наблюдательную миссию на предстоящие в Боливии выборы в связи с отставкой президента Эво Моралеса.
"Если нас попросят прислать наблюдательную миссию и условия для этого будут соблюдены, конечно, мы ответим позитивно и сделаем все от нас зависящее, чтобы направить такую миссию по наблюдению за выборами. Мы обсуждали это с министрами (иностранных дел стран ЕС - ИФ) сегодня", - сказала Могерини после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД, отвечая на пресс-конференции в понедельник в Брюсселе на соответствующий вопрос.
Она высказала пожелание, чтобы "в этот чрезвычайно критический для всей страны период все сохранят спокойствие и будут содействовать тому, чтобы страна смогла прийти к заслуживающим доверия выборам".
Высокий представитель ЕС по иностранным делам также выразила надежду, что выборы смогут состояться в скором времени.
"Самое важное - избегать любых форм насилия с какой бы то ни было стороны", - подчеркнула Могерини.
Ранее сообщалось, что в отставку подало все высшее руководство Боливии, включая президента Эво Моралеса, вице-президента Альваро Гарисиа-Линеру и председателей двух палат парламента страны.
Об отставках было объявлено в городе Чиморе в департаменте Кочабамба, куда Моралес и его ближайшее окружение вылетели из Ла-Паса после того, как командующий армией Боливии Уильямс Калиман предложил президенту страны сложить полномочия.
В настоящее время в сложившихся условиях вся полнота власти в Боливии возложена на второго заместителя председателя сената (верхней палаты парламента) Жанин Аньес.
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