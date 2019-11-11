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Бизнес и законодательство 11.11.2019 20:40

Alibaba установила рекорд продаж в День одиноких людей - более $38 млрд

Китайская компания Alibaba Group Holdings Ltd. установила новый рекорд продаж в День одиноких людей (или День холостяков), который отмечается в КНР ежегодно 11 ноября.

По итогам 24-часовой акции были реализованы товары на сумму свыше 268 млрд юаней ($38,3 млрд). Покупателями выступили, по предварительным оценкам, около полумиллиарда людей как из КНР, так и со всего мира - от России до Аргентины.

Менее чем за 90 минут с момента старта распродажи объем продаж на платформах Alibaba достиг 114 млрд юаней ($16,3 млрд), что составляет более половины продаж за весь день годом ранее, отмечает агентство Bloomberg.

11 ноября 2018 года были реализованы товары на общую сумму 213,5 млрд юаней ($30,7 млрд), что на 27% превысило показатель предыдущего года.

В День холостяков продает больше товаров, чем за пять дней американского марафона продаж с Дня благодарения до киберпонедельника (в этом году этот период продлится с 28 ноября по 1 декабря).

День одиноких людей (или День холостяка) - не совсем традиционный китайский праздник. По данным издания китайской компартии "Жэньминь Жибао", студенты КНР придумали его в 1990-е годы в противовес Дню святого Валентина. Дата 11 ноября была выбрана неслучайно - по мнению верящих в магию цифр китайцев, число 11.11 напоминает "голые ветви" - так в Китае называют одиноких мужчин и женщин.

Alibaba устраивает масштабные распродажи 11 ноября с 2009 года. Несмотря на то, что за ней эту традицию подхватили компании-конкуренты, включая JD.com, распродажи в День одиноких людей ассоциируются именно с Alibaba.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИТАЙ, ALIBABA, РАСПРОДАЖИ, ОБЪЕМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]