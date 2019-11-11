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Спорт 11.11.2019 21:00

Клуб НБА "Майами" отстранил на 10 матчей игрока, переевшего мармелада

Клуб "Майами", выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), на 10 матчей отстранил защитника Диона Уэйтерса за неспортивное поведение, нанесшее ущерб команде.

Как сообщается на сайте клуба, в это число матчей входит прошедшая в пятницу игра против "Лейкерс".

Ранее СМИ сообщали, что баскетболист переел мармеладных конфет во время перелета команды в самолете, где спортсмену стало плохо: он потерял сознание, а потом у него наступил припадок. Команда направлялась в Лос-Анджелес – как раз на игру с "Лейкерс". По сведениям анонимных собеседников агентства "Ассошиэйтед пресс", конфеты могли содержать каннабис, что и привело к припадку спортсмена.

Теперь Дион Уэйтерс сможет начать играть в матчах за "Майами" не раньше декабря.

"Мы ожидаем, что все наши игроки, включая Диона, будут вести себя в соответствии с самыми высокими стандартами, демонстрировать профессионализм и уважение к своим товарищам по команде, болельщикам и сообществу НБА", - говорится в заявлении "Майами".

27-летний Дион Уэйтерс является игроком "Майами" с 2016 года.

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Тэги: БАСКЕТБОЛ, НБА, ИГРОК, ОТСТРАНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]