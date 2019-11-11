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Дальнее зарубежье 11.11.2019 21:14

США рассчитывают на диалог с Россией, однако продолжат политику противодействия - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в понедельник о необходимости изыскать точки соприкосновения для сотрудничества с Россией, однако, по его словам, Вашингтон продолжит оказывать сопротивление действиям России на Украине и в Сирии.

"У нашей администрации есть основная миссия - противодействовать им (действиям России на Украине и в Сирии - ИФ) и достичь целей везде, где мы можем выявить вмешательство России", - заявил Помпео, выступая в Чарльстоне (штат Южная Каролина).

При этом он отметил, что необходимо "найти сферы, где мы (США - ИФ) можем сотрудничать с Россией".

Помпео подчеркнул, что в прошлом США сотрудничали с российской разведкой "для борьбы с терроризмом, пытаясь спасти жизни людей, где это возможно".

Ранее сообщалось, что посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что "в последнее время наметилась активизация в двустороннем диалоге (между США и Россией - ИФ)".

Он подчеркнул, что "для преодоления негативного тренда на политическом уровне важно начать разгребать завалы накопившихся двусторонних "раздражителей".

По словам Антонова, они касаются арестов российских граждан по запросам США в "третьих" странах, возвращения российской дипломатической собственности, прекращения "визовой войны", нормализации условий функционирования загранучреждений.

Он отметил, что Россия будет рада, если президент США Дональд Трамп прилетит в Москву на торжества по случаю 75-летия Дня Победы.

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Тэги: США, ПОМПЕО, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]