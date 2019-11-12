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Дальнее зарубежье 12.11.2019 13:45

Движение ХАМАС пригрозило ответом Израилю после гибели командира палестинской группировки

Палестинская группировка ХАМАС пообещала, что удар Израиля по командирам "Исламского джихада" не останется без ответа, сообщают во вторник израильские СМИ.

В заявлении ХАМАС говорится, что атака "не останется безнаказанной" и является опасной эскалацией.

В самой группировке "Исламский джихад" заявили, что власти Израиля "пересекли все рубежи".

"Мы ответим жестко", - заявил генеральный секретарь "Исламского джихада" Зиад Аль-Накхала.

Такое заявление группировки сделали после того, как Израиль нанес несколько ударов по видным командирам "Исламского джихада" в секторе Газа и в Сирии.

В секторе Газа в результате израильского авиаудара был ликвидирован один из командиров палестинской группировки "Исламский джихад" Баха Абу эль-Атта, а также его жена.

Еще один удар Израиль нанес в Сирии. Удар по дому одного из лидеров террористической группировки "Исламский джихад" Акмара аль-Джури в районе сирийской столицы Дамаска был нанесен во вторник. В результате удара погиб его сын, сообщают СМИ.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ХАМАС, ОТВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]