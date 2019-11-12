Глава МИД Ирана переадресовал Евросоюзу обвинение в несоблюдении ядерной сделки

Глава МИД Ирана Джавад Зариф отверг обвинения "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) в невыполнении Тегераном ядерной сделки и заявил, что Евросоюз сам не соблюдает свои обязательства.
"Полностью соблюдаете свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Вы? Неужели? Покажите мне хотя бы одно, которое вы выполнили за последние полгода", - написал во вторник Зариф в своем микроблоге в Твиттере в ответ на заявление глав МИД "евротройки".
Франция, Германия и Великобритания накануне выразили обеспокоенность заявлением Ирана о возобновлении работ по обогащению урана на предприятии в Фордо.
"Действия Ирана не соответствуют четким положениям СВПД в отношении Фордо", - говорилось в совместном заявлении МИД трех стран.
"Евротройка" призвала Иран "отменить все меры, которые противоречат (соблюдению) СВПД", вернуться к выполнению обязательств по ядерному соглашению "без промедления" и "работать со всеми странами-участницам СВПД для снижения напряженности (в регионе - ИФ)".
Франция, Германия и Великобритания также заявили о готовности продолжать "дипломатические усилия по созданию условий и содействию ослаблению напряженности на Ближнем Востоке в интересах сохранения международного мира и безопасности".
Зариф подчеркнул, что Иран сокращает свои обязательства в соответствии с положениями СВПД.
"Иран сокращает обязательства в рамках статьи 36 ядерного соглашения. Несмотря на все усилия Тегерана по защите ядерной сделки, Европа проводила отвлекающую политику", - написал министр.
Ранее президент Ирана Хасан Рухани анонсировал начало четвертого этапа сокращения обязательств Тегерана в рамках СВПД. По его словам, Иран в рамках четвертого этапа возобновит подачу газа на 1044 центрифуги на ядерном объекте в Фордо, которое по соглашению должно быть перепрофилировано в предприятие по производству медицинских изотопов.
СВПД было заключено в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия). В мае 2018 года США вышли из сделки и возобновили действие антииранских санкций.
Год спустя Тегеран объявил о решении поэтапно сокращать выполнение своих обязательств по СВПД до тех пор, пока европейские участники сделки не начнут соблюдать свои обязательства.
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