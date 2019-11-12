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Дальнее зарубежье 12.11.2019 14:31

Более 900 авиарейсов отменено в Чикаго из-за мощного снегопада

Сотни авиарейсов были отменены в понедельник в аэропортах Чикаго из-за мощного снегопада, сообщило посольство РФ в США.

"Более 900 рейсов были отменены в понедельник в аэропортах Чикаго (штат Иллинойс) из-за обрушившегося на город и его окрестности снегопада", - говорится в сообщении дипведомства в Facebook со ссылкой на телекомпанию ABC.

Отмечается, что в городе выпало уже 12 см снега, в ближайшее время ожидается резкое похолодание до минус 20 градусов по Цельсию. Накрывший штаты Среднего Запада циклон уже во вторник может добраться до Нью-Йорка и Вашингтона, добавили в ведомстве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, ЧИКАГО, АЭРОПОРТ, СНЕГОПАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]