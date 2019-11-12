Более 900 авиарейсов отменено в Чикаго из-за мощного снегопада

Сотни авиарейсов были отменены в понедельник в аэропортах Чикаго из-за мощного снегопада, сообщило посольство РФ в США.

"Более 900 рейсов были отменены в понедельник в аэропортах Чикаго (штат Иллинойс) из-за обрушившегося на город и его окрестности снегопада", - говорится в сообщении дипведомства в Facebook со ссылкой на телекомпанию ABC.

Отмечается, что в городе выпало уже 12 см снега, в ближайшее время ожидается резкое похолодание до минус 20 градусов по Цельсию. Накрывший штаты Среднего Запада циклон уже во вторник может добраться до Нью-Йорка и Вашингтона, добавили в ведомстве.