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СНГ 12.11.2019 14:13

В Белоруссии по наводке ФБР задержали хакера, взломавшего счета иностранных банков

Следственный комитет (СК) Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении молодого жителя Гродно, который обвиняется в хищении денежных средств со счетов иностранных банков в период 2012-2016 годов.

"В результате обмена информацией между Следственным комитетом Беларуси и ФБР США, а также проведенными совместно с сотрудниками МВД следственными действиями и оперативно-разыскными мероприятиями, была установлена причастность к совершению данного преступления 28-летнего жителя Гродно", - говорится в сообщении СК.

По данным следствия, белорус совершал хищения денежных средств с иностранных банковских счетов. В частности, "после получения доступа к чужим счетам обвиняемый переводил деньги на подконтрольные ему счета, зарегистрированные на подставных лиц, после чего обналичивал их", - отмечают в СК.

Также житель Гродно обвиняется в приобретении товаров и услуг с использованием реквизитов чужих банковских платежных карт.

СК сообщил, что на похищенные со счетов иностранных банков средства обвиняемый приобретал недвижимость и создал собственный бизнес - кафе. Помимо этого, он приобрел автомобиль и покупал биткоины.

На первоначальном этапе следствия установлена причастность обвиняемого к более чем 60 эпизодам противоправной деятельности. На подконтрольных ему виртуальных кошельках обнаружено 94 биткоина.

Общая сумма арестованных материальных ценностей по делу превысила 700 тыс. евро. "Он предоставил доступ к криптокошелькам для проведения операций по выводу биткоинов и наложения ареста на полученную сумму - более 630 тысяч евро в эквиваленте. Кроме того, следователями наложен арест на иные денежные средства, имущество и недвижимость обвиняемого на общую сумму более 100 тысяч евро", - отмечается в сообщении.

Житель Гродно заключен под стражу и признал вину в полном объеме. На этапе предварительного следствия заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 212 (хищение с использованием компьютерной техники в особо крупном размере) УК Белоруссии.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ФБР, ХАКЕР, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]