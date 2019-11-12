Парламент Молдавии решает судьбу кабмина

Парламент Молдавии начал обсуждение вопроса об отставке правительства, передает корреспондент "Интерфакса".

Согласно утвержденной повестке дня, премьер-министр Майя Санду в течение 30 минут представит отчет о проделанной работе. После этого в течение часа она ответит на вопросы депутатов. В конце выступят по одному представителю от каждой парламентской фракции.

Как сообщалось, в минувшую пятницу фракция Партии социалистов, которая входит в состав правящей коалиции вместе с правым блоком ACUM, внесла в парламент инициативу о вотуме недоверия правительству. Это случилось после того, как правительство Молдавии делегировало премьер-министру часть полномочий в процессе отбора кандидата на пост Генерального прокурора.

Правительство приняло это решение без консультаций с партнерами из Партии социалистов - путем принятия правительством ответственности на себя перед парламентом за данный закон. Это означает, что закон вступает в силу, если депутаты в течение трех дней не внесут инициативу о вотуме недоверия правительству. Если же вносится такая инициатива, то она должна быть рассмотрена на пленарном заседании парламента в течение трех дней. В пятницу фракция Партии социалистов внесла такую инициативу, обсуждение которой проходит во вторник.

Президент Игорь Додон, который является неформальным лидером Партии социалистов, призвал партии парламентского большинства разрешить конфликт путем компромиссов, чтобы не допустить досрочных выборов. Премьер Санду предложила в понедельник разрешить политический кризис в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы (ВКСЕ) - обратиться в ВКСЕ по поводу инициативы правительства. Однако социалисты заявили, что отзыв инициативы о вотуме недоверия правительству возможен только в том случае, если кабинет министров откажется от закона, принятого под свою ответственность. Таким образом, обе стороны продолжили настаивать на своем.

Для отставки правительства необходимо, чтобы за инициативу социалистов проголосовали 51 депутат. У Партии социалистов 36 депутатов. У правого блока ACUM, который контролирует правительство - 26 мандатов. Судьба правительства зависит от оппозиции, прежде всего от Демократической партии, фракция которой насчитывает 30 депутатов. Демпартия, вероятнее всего, поддержит отставку правительства, но пока официально не обнародовала свою позицию. Между тем, в кулуарах парламента уже говорят о том, что следующее правительство социалисты сформируют вместе с демократами.