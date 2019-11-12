Поезда столкнулись в Бангладеш, 16 человек погибли

Не менее 16 человек погибли и около 60 пострадали при столкновении двух пассажирских поездов в муниципалитете Брахманбария на востоке Бангладеш, сообщает во вторник англоязычное бангладешское издание The Daily Star.

Катастрофа произошла в ночь на вторник. В результате столкновения поезда сошли с рельсов.

По официальным данным, 12 человек погибли на месте. Затем еще четверо скончались в больнице. При этом спасатели не исключают, что число жертв может еще увеличиться.

Из-за катастрофы движение по направлениям Дакка-Ноакхалии и Чаттограм-Силхет пока полностью не восстановлено.

Власти Бангладеш устанавливают причину катастрофы.