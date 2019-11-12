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Дальнее зарубежье 12.11.2019 13:45

Поезда столкнулись в Бангладеш, 16 человек погибли

Не менее 16 человек погибли и около 60 пострадали при столкновении двух пассажирских поездов в муниципалитете Брахманбария на востоке Бангладеш, сообщает во вторник англоязычное бангладешское издание The Daily Star.

Катастрофа произошла в ночь на вторник. В результате столкновения поезда сошли с рельсов.

По официальным данным, 12 человек погибли на месте. Затем еще четверо скончались в больнице. При этом спасатели не исключают, что число жертв может еще увеличиться.

Из-за катастрофы движение по направлениям Дакка-Ноакхалии и Чаттограм-Силхет пока полностью не восстановлено.

Власти Бангладеш устанавливают причину катастрофы.

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Тэги: БАНГЛАДЕШ, ПОЕЗДА, АВАРИЯ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]