Перу закрывает посольство в Азербайджане

Посольство Перу в Азербайджане прекратит деятельность с 1 марта 2020 года.
В сообщении посольства в соцсети Facebook отмечается, что решение о закрытии дипмиссии принято властями Перу.
«Мы сожалеем об этом решении. В связи с этим начаты административные процедуры. Консульский отдел посольства будет работать до 15 декабря. После этого срока все обращения будут приниматься посольством Перу в Турции. Дипломатический же корпус в Азербайджане полностью прекратит работу 1 марта 2020 года», - отмечается в информации.
Посольство Перу в Азербайджане функционировало с 2 июня 2017 года.
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