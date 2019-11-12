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Внешняя политика 12.11.2019 13:52

Перу закрывает посольство в Азербайджане

Посольство Перу в Азербайджане прекратит деятельность с 1 марта 2020 года.

В сообщении посольства в соцсети Facebook отмечается, что решение о закрытии дипмиссии принято властями Перу.

«Мы сожалеем об этом решении. В связи с этим начаты административные процедуры. Консульский отдел посольства будет работать до 15 декабря. После этого срока все обращения будут приниматься посольством Перу в Турции. Дипломатический же корпус в Азербайджане полностью прекратит работу 1 марта 2020 года», - отмечается в информации.

Посольство Перу в Азербайджане функционировало с 2 июня 2017 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ПЕРУ, ПОСОЛЬСТВО, ЗАКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]