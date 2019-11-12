Процесс оздоровления в банковском секторе необходимо завершить, бизнесу важен доступ к финансированию – Джаббаров

Правительство Азербайджана должно принять меры с целью содействия развитию частного предпринимательства, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.
«Население Азербайджана издавна склонно к частному предпринимательству и торговле. Мы должны в полную силу использовать данный фактор. Непрозрачность в данной сфере должна быть предотвращена. Кроме того необходимо сократить уровень государственного регулирования бизнеса», - заявил Джаббаров во вторник во время обсжудения проекта госбюджета Азербайджана на следующий год на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) страны.
По его словам, одной из основных задач, стоящих сегодня перед правительством Азербайджана, является эффективное управление государственным имуществом.
«Государственные компании должны обладать точной и ясной стратегией, они не должны превращаться в обузу для госбюджета. К этой сфере должны быть применены новые стандарты», - подчеркнул Джаббаров.
Министр добавил важность завершения оздоровления банковского сектора и обеспечения бизнесу доступа к финансированию.
А.Мамедов
ОБСЕ проведет в среду мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении
Перу закрывает посольство в Азербайджане
Adidas прекратит выпуск сникеров в США и ФРГ, перенесет производство в Азию
Власти Азербайджана в 2020г направят $144 млн на ипотеку и строительство соцжилья - Шарифов
Минздрав направит 9,6 млн манатов на капремонт роддома в Баку
Без дотаций из госбюджета в 2020г обойдутся бюджеты 39 городов и района Азербайджана
Президент Алиев назначил нового главу ИВ Зардабского района Азербайджана
Турция продолжит работу с РФ и США по зоне безопасности на севере Сирии - Эрдоган
Парламент Молдавии решает судьбу кабмина
Более 900 авиарейсов отменено в Чикаго из-за мощного снегопада
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Путин в среду посетит Будапешт с рабочим визитом
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку