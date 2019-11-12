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Бизнес и законодательство 12.11.2019 13:56

Процесс оздоровления в банковском секторе необходимо завершить, бизнесу важен доступ к финансированию – Джаббаров

Правительство Азербайджана должно принять меры с целью содействия развитию частного предпринимательства, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

«Население Азербайджана издавна склонно к частному предпринимательству и торговле. Мы должны в полную силу использовать данный фактор. Непрозрачность в данной сфере должна быть предотвращена. Кроме того необходимо сократить уровень государственного регулирования бизнеса», - заявил Джаббаров во вторник во время обсжудения проекта госбюджета Азербайджана на следующий год на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) страны.

По его словам, одной из основных задач, стоящих сегодня перед правительством Азербайджана, является эффективное управление государственным имуществом.

«Государственные компании должны обладать точной и ясной стратегией, они не должны превращаться в обузу для госбюджета. К этой сфере должны быть применены новые стандарты», - подчеркнул Джаббаров.

Министр добавил важность завершения оздоровления банковского сектора и обеспечения бизнесу доступа к финансированию.

А.Мамедов

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Тэги: БИЗНЕС, РАЗВИТИЕ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]