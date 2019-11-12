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Дальнее зарубежье 12.11.2019 14:15

На западе Афганистана неизвестный расстрелял пятерых полицейских

В городе Герат, административном центре одноименной провинции на западе Афганистана неизвестный расстрелял в упор пятерых полицейских, сообщило во вторник издание Ariana News со ссылкой на начальника пресс-центра полиции провинции Абдулхада Вализаде.

"Неизвестный проник на пост полиции и в упор расстрелял сотрудников", - говорится в сообщении.

Другие детали произошедшего не приводятся.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АФГАНИСТАН, ПОЛИЦЕЙСКИЕ, РАССТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]