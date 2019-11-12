На западе Афганистана неизвестный расстрелял пятерых полицейских

В городе Герат, административном центре одноименной провинции на западе Афганистана неизвестный расстрелял в упор пятерых полицейских, сообщило во вторник издание Ariana News со ссылкой на начальника пресс-центра полиции провинции Абдулхада Вализаде.
"Неизвестный проник на пост полиции и в упор расстрелял сотрудников", - говорится в сообщении.
Другие детали произошедшего не приводятся.
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