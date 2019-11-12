Верховный суд Белоруссии оставил в силе смертный приговор убийце двух пенсионерок

Верховный суд Белоруссии отклонил апелляцию на смертный приговор Виктору Павлову, признанному виновным в убийстве двух сестер-пенсионерок в Витебском районе.

Решение принято коллегией по уголовным делам ВС во вторник после рассмотрения дела Павлова в апелляционном порядке.

Как сообщалось, в конце июля Витебский областной суд признал Павлова виновным в двойном убийстве и назначил ему смертный приговор.

Убийство было совершено 30 декабря 2018 года в одной из деревень Витебского района. 50-летний Павлов пришел в дом к сестрам-пенсионеркам и сильно их избил. При этом похитил деньги и несколько бутылок вина. Тела женщин были найдены через несколько дней.

Приговор обвиняемому вступает в законную силу с момента его провозглашения в Верховном суде, теперь он имеет право только на подачу прошения о помиловании.

Белоруссия остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь. В соответствии с Конституцией она применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел.

Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.

В 2019 году к высшей мере наказания в Белоруссии приговорены три человека.

Смертную казнь в республике осуждают ЕС, ОБСЕ и ряд международных организаций.