Верховный суд Белоруссии оставил в силе смертный приговор убийце двух пенсионерок

Верховный суд Белоруссии отклонил апелляцию на смертный приговор Виктору Павлову, признанному виновным в убийстве двух сестер-пенсионерок в Витебском районе.
Решение принято коллегией по уголовным делам ВС во вторник после рассмотрения дела Павлова в апелляционном порядке.
Как сообщалось, в конце июля Витебский областной суд признал Павлова виновным в двойном убийстве и назначил ему смертный приговор.
Убийство было совершено 30 декабря 2018 года в одной из деревень Витебского района. 50-летний Павлов пришел в дом к сестрам-пенсионеркам и сильно их избил. При этом похитил деньги и несколько бутылок вина. Тела женщин были найдены через несколько дней.
Приговор обвиняемому вступает в законную силу с момента его провозглашения в Верховном суде, теперь он имеет право только на подачу прошения о помиловании.
Белоруссия остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь. В соответствии с Конституцией она применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел.
Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.
В 2019 году к высшей мере наказания в Белоруссии приговорены три человека.
Смертную казнь в республике осуждают ЕС, ОБСЕ и ряд международных организаций.
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