Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8757 RUR   0.0266 GBR   2.1864 TRY   0.2945

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.86 -0.38 Brent 62.18 -0.33

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 12.11.2019 14:22

Верховный суд Белоруссии оставил в силе смертный приговор убийце двух пенсионерок

Верховный суд Белоруссии отклонил апелляцию на смертный приговор Виктору Павлову, признанному виновным в убийстве двух сестер-пенсионерок в Витебском районе.

Решение принято коллегией по уголовным делам ВС во вторник после рассмотрения дела Павлова в апелляционном порядке.

Как сообщалось, в конце июля Витебский областной суд признал Павлова виновным в двойном убийстве и назначил ему смертный приговор.

Убийство было совершено 30 декабря 2018 года в одной из деревень Витебского района. 50-летний Павлов пришел в дом к сестрам-пенсионеркам и сильно их избил. При этом похитил деньги и несколько бутылок вина. Тела женщин были найдены через несколько дней.

Приговор обвиняемому вступает в законную силу с момента его провозглашения в Верховном суде, теперь он имеет право только на подачу прошения о помиловании.

Белоруссия остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь. В соответствии с Конституцией она применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел.

Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.

В 2019 году к высшей мере наказания в Белоруссии приговорены три человека.

Смертную казнь в республике осуждают ЕС, ОБСЕ и ряд международных организаций.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КАЗНЬ, АПЕЛЛЯЦИЯ, ОТКАЗ


Похожие новости


Первый в новом году смертный приговор вынесен в Белоруссии ЕС призывает Лукашенко отменить смертную казнь Amnesty International: Белоруссия не должна оставаться "единственным палачом" в Европе ЕС осудил очередной смертный приговор, вынесенный в Белоруссии Совет Европы встревожен новыми смертными приговорами в Белоруссии Amnesty International призывает руководство Белоруссии помиловать двух приговоренных к расстрелу "черных риэлторов"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]