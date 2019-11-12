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Это интересно 12.11.2019 14:28

Adidas прекратит выпуск сникеров в США и ФРГ, перенесет производство в Азию

Германская adidas AG, второй по величине в мире производитель спортивных товаров, планирует закрыть две фабрики по производству сникеров в США и Германии.

Выпуск этого вида спортивной обуви будет перенесен на современное автоматизированное оборудование на предприятиях во Вьетнаме и Китае, сообщает The Wall Street Journal.

Фабрика в Германии расположена в Ансбахе, в Штатах - в пригороде Атланты. На этих предприятиях занято около 200 сотрудников, объем их производства составляет менее 1% от общего выпуска спортивной обуви adidas.

Предприятия прекратят работу к апрелю следующего года. Обе фабрики были открыты в последние три года в рамках плана по переносу производства ближе к покупателю, который теперь вызывает вопросы, отмечается в статье.

Представитель adidas заявила, что решение не связано с продолжающимися торговыми спорами между США и Китаем.

Котировки акций adidas снижаются на 0,7% в ходе торгов во вторник. С начала текущего года капитализация компании взлетела почти в 1,5 раза и составляет сейчас порядка 53 млрд евро.

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Тэги: МИР, ADIDAS, ПРОИЗВОДСТВО, ПЕРЕНОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]