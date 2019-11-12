Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8757 RUR   0.0266 GBR   2.1864 TRY   0.2945

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.86 -0.38 Brent 62.18 -0.33

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 12.11.2019 14:38

Azercell планирует к 2021г внедрить 5G в Баку

Оператор мобильной связи в Азербайджане «Azercell Telekom» планирует к 2021 году завершить создание сети мобильной связи пятого поколения (5G) в Баку, сообщил глава компании Вахид Мурсалиев.

«Мы планируем в различных уголках Баку реализовать пилотные проекты по внедрению сети 5G, закупить и установить с этой целью базовые станции, поддерживающие эти технологии. Таким образом, до конца 2020 года рассчитываем завершить внедрение технологии 5G во всем Баку, затем начнем этот процесс в регионах страны. Когда рынок будет готов к использованию технологий 5G, мы представим коммерческий вариант этой услуги», - сообщил Мурсалиев журналистам во вторник.

По его словам, реализация первого пилотного проекта по внедрению технологии 5G начнется в декабре 2019 года в центре Баку, на площади Фонтанов. С этой целью будут приобретены и установлены 7-8 базовых станций.

«Также начиная с декабря текущего года, Azercell для испытания 5G в тестовом режиме представит к продаже мобильные телефоны, поддерживающие эти технологии, которые будут выпущены в продажу через Центры клиентского обслуживания. Лица, уже имеющие телефоны с поддержкой 5G, смогут бесплатно получить 5G sim-карту в Azercell», - сказал Мурсалиев.

Ранее в отчете GSMA "Мобильная экономика: Россия и СНГ 2019" отмечалось, что внедрение системы 5G в Азербайджане начнется в 2022 году.

В настоящее время в Азербайджане действуют 3 оператора мобильной связи – Azercell, Bakcell и Azerfon, оказывающие услуги связи в формате 3 G и 4G.

ООО Azercell Telekom учреждено 19 января 1996 года. Общее число абонентов компании составляет 4,5 млн.

В настоящее время 100% акционером Azercell является азербайджано-турецкая компания "Azertel Telekomunikasyon ve Yatırım Dıs Ticaret A.S,", в которой 51,3% акций принадлежит азербайджанской госкомпании AzInTelecom.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: AZERCELL, 5G, ВНЕДРЕНИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]