Azercell планирует к 2021г внедрить 5G в Баку

Оператор мобильной связи в Азербайджане «Azercell Telekom» планирует к 2021 году завершить создание сети мобильной связи пятого поколения (5G) в Баку, сообщил глава компании Вахид Мурсалиев.

«Мы планируем в различных уголках Баку реализовать пилотные проекты по внедрению сети 5G, закупить и установить с этой целью базовые станции, поддерживающие эти технологии. Таким образом, до конца 2020 года рассчитываем завершить внедрение технологии 5G во всем Баку, затем начнем этот процесс в регионах страны. Когда рынок будет готов к использованию технологий 5G, мы представим коммерческий вариант этой услуги», - сообщил Мурсалиев журналистам во вторник.

По его словам, реализация первого пилотного проекта по внедрению технологии 5G начнется в декабре 2019 года в центре Баку, на площади Фонтанов. С этой целью будут приобретены и установлены 7-8 базовых станций.

«Также начиная с декабря текущего года, Azercell для испытания 5G в тестовом режиме представит к продаже мобильные телефоны, поддерживающие эти технологии, которые будут выпущены в продажу через Центры клиентского обслуживания. Лица, уже имеющие телефоны с поддержкой 5G, смогут бесплатно получить 5G sim-карту в Azercell», - сказал Мурсалиев.

Ранее в отчете GSMA "Мобильная экономика: Россия и СНГ 2019" отмечалось, что внедрение системы 5G в Азербайджане начнется в 2022 году.

В настоящее время в Азербайджане действуют 3 оператора мобильной связи – Azercell, Bakcell и Azerfon, оказывающие услуги связи в формате 3 G и 4G.

ООО Azercell Telekom учреждено 19 января 1996 года. Общее число абонентов компании составляет 4,5 млн.

В настоящее время 100% акционером Azercell является азербайджано-турецкая компания "Azertel Telekomunikasyon ve Yatırım Dıs Ticaret A.S,", в которой 51,3% акций принадлежит азербайджанской госкомпании AzInTelecom.

Н.Аббасова