Британские лейбористы подверглись масштабной кибератаке в преддверии выборов

Цифровые ресурсы британской Лейбористской партии подверглись масштабной хакерской атаке, сообщает во вторник телеканал Sky News.

По словам представителя партии, кибератака не была успешной, и хакеры не смогли похитить, так сработали "мощные системы безопасности".

По данным Sky News, речь может идти о DDos-атаке. Партия передала информацию о произошедшем в Национальный центр кибербезопасности.

СМИ не сообщают, подозревает ли партия кого-либо в причастности к кибератаке.

В настоящее время в Великобритании проводится предвыборная кампания. Выборы в британский парламент назначены на 12 декабря.