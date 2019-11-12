Британские лейбористы подверглись масштабной кибератаке в преддверии выборов

Цифровые ресурсы британской Лейбористской партии подверглись масштабной хакерской атаке, сообщает во вторник телеканал Sky News.
По словам представителя партии, кибератака не была успешной, и хакеры не смогли похитить, так сработали "мощные системы безопасности".
По данным Sky News, речь может идти о DDos-атаке. Партия передала информацию о произошедшем в Национальный центр кибербезопасности.
СМИ не сообщают, подозревает ли партия кого-либо в причастности к кибератаке.
В настоящее время в Великобритании проводится предвыборная кампания. Выборы в британский парламент назначены на 12 декабря.
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