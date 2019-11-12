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Дальнее зарубежье 12.11.2019 18:20

Британские лейбористы подверглись масштабной кибератаке в преддверии выборов

Цифровые ресурсы британской Лейбористской партии подверглись масштабной хакерской атаке, сообщает во вторник телеканал Sky News.

По словам представителя партии, кибератака не была успешной, и хакеры не смогли похитить, так сработали "мощные системы безопасности".

По данным Sky News, речь может идти о DDos-атаке. Партия передала информацию о произошедшем в Национальный центр кибербезопасности.

СМИ не сообщают, подозревает ли партия кого-либо в причастности к кибератаке.

В настоящее время в Великобритании проводится предвыборная кампания. Выборы в британский парламент назначены на 12 декабря.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БРИТАНИЯ, ЛЕЙБОРИСТЫ, ХАКЕРЫ, АТАКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]