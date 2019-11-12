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Дальнее зарубежье 12.11.2019 17:24

ВВС Израиля и боевики из сектора Газа обмениваются ударами

Израиль нанес авиаудары по сектору Газа после того, как группировка "Исламский джихад" выпустила оттуда более 70 ракет в сторону Израиля, сообщает во вторник армия обороны Израиля.

Израильская армия сообщает, что наносит удары по "террористическим целям "Исламского джихада" в Газе". Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что в результате израильских ударов погибли три палестинца, 18 получили ранения.

В Израиле одна из ракет, выпущенных с территории сектора Газа, ударила по шоссе в районе поселения Ган-Явне. Мужчина получил легкое осколочное ранение в результате этого удара, ему оказали помощь на месте.

В израильском городе Сдерот ракетный удар спровоцировал пожар на складе, отмечают СМИ.

Из-за ударов в некоторых городах, в том числе в Тель-Авиве, решили закрыть школы. А работникам советуют приходить в офисы, только если там есть бомбоубежище.

Ранее во вторник Израиль нанес несколько ударов по командирам "Исламского джихада", находившимся в секторе Газа и в Сирии.

В результате удара в секторе Газа был убит командир Баха Абу эль-Атта, также погибла его жена.

После ликвидации эль-Атты, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что этот командир стоял за недавними атаками на Израиль и сравнил его с "тикающей бомбой".

В столице Сирии Дамаске израильские силы нанесли удар по другому командиру "Исламского джихада" Акраму аль-Ажури. Аль-Ажури не пострадал, но в результате удара погибли его сын и внучка, сообщили сирийские СМИ.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ОБСТРЕЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]