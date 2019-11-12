Германская полиция задержала троих игиловцев, подозреваемых в подготовке теракта

Трое предполагаемых исламистов задержаны в ФРГ, их подозревают в подготовке теракта, сообщила во вторник полиция федеральной земли Гессен.
Мужчины из города Оффенбах были задержаны утром во вторник с участием около 170 сотрудников полиции. Прокуратура считает, что они готовили на западе Германии исламистский теракт.
По данным прокуратуры Франкфурта-на-Майне, самому младшему из задержанных - 21 год, самому старшему - 24 года. Предполагается, что они хотели устроить теракт с применением взрывчатки или стрелкового оружия.
Главному подозреваемому 24 года, он гражданин Германии родом из Македонии. Его товарищи - граждане Турции. По словам свидетелей, все трое признались в участии в группировке "Исламское государство" .
В ходе обысков в квартирах подозреваемых во вторник найдены многочисленные улики, сейчас их проверяют. В течение дня мужчины предстанут перед судьей, который примет решение об аресте подозреваемых.
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