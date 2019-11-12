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Дальнее зарубежье 12.11.2019 17:35

Германская полиция задержала троих игиловцев, подозреваемых в подготовке теракта

Трое предполагаемых исламистов задержаны в ФРГ, их подозревают в подготовке теракта, сообщила во вторник полиция федеральной земли Гессен.

Мужчины из города Оффенбах были задержаны утром во вторник с участием около 170 сотрудников полиции. Прокуратура считает, что они готовили на западе Германии исламистский теракт.

По данным прокуратуры Франкфурта-на-Майне, самому младшему из задержанных - 21 год, самому старшему - 24 года. Предполагается, что они хотели устроить теракт с применением взрывчатки или стрелкового оружия.

Главному подозреваемому 24 года, он гражданин Германии родом из Македонии. Его товарищи - граждане Турции. По словам свидетелей, все трое признались в участии в группировке "Исламское государство" .

В ходе обысков в квартирах подозреваемых во вторник найдены многочисленные улики, сейчас их проверяют. В течение дня мужчины предстанут перед судьей, который примет решение об аресте подозреваемых.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ТЕРРОРИСТЫ, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]