Германская полиция задержала троих игиловцев, подозреваемых в подготовке теракта

Трое предполагаемых исламистов задержаны в ФРГ, их подозревают в подготовке теракта, сообщила во вторник полиция федеральной земли Гессен.

Мужчины из города Оффенбах были задержаны утром во вторник с участием около 170 сотрудников полиции. Прокуратура считает, что они готовили на западе Германии исламистский теракт.

По данным прокуратуры Франкфурта-на-Майне, самому младшему из задержанных - 21 год, самому старшему - 24 года. Предполагается, что они хотели устроить теракт с применением взрывчатки или стрелкового оружия.

Главному подозреваемому 24 года, он гражданин Германии родом из Македонии. Его товарищи - граждане Турции. По словам свидетелей, все трое признались в участии в группировке "Исламское государство" .

В ходе обысков в квартирах подозреваемых во вторник найдены многочисленные улики, сейчас их проверяют. В течение дня мужчины предстанут перед судьей, который примет решение об аресте подозреваемых.