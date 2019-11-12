Лавров обвинил США в попытке отделить от Сирии нефтяные месторождения на востоке страны

США хотят отделить от Сирии ее восточную часть для контроля над нефтяными месторождениями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"На восточном берегу реки Евфрат они (США - ИФ) делают все, чтобы построить квазигосударственные структуры, и просят страны Залива вкладывать значительные средства для того, чтобы создать местные администрации, базирующиеся на Сирийских демократических силах, курдских отрядах народной самообороны, - с неприкрытым намерением разделить эту часть Сирии и взять контроль над нефтяными месторождениями ", - сказал Лавров, выступая во вторник на Парижском форуме мира.