Токаев пригласил президента Ирана нанести визит в Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, сообщила пресс-служба главы государства.

"Приветствуя иранского дипломата, глава государства напомнил о плодотворной встрече с президентом Хасаном Рухани на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ереване в октябре текущего года. Глава государства отметил, что ждет своего иранского коллегу с визитом в Нур-Султане в удобное для него время", - говорится в сообщении пресс-службы казахстанского президента.

Руководитель внешнеполитического ведомства Ирана поблагодарил Токаева за теплый прием, оказанный ему в столице Казахстана.

Зариф прибыл в Нур-Султан для участия в заседании международной дискуссионной площадки "Astana Club".