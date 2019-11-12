Турецкие власти проводят расследование обстоятельств смерти основателя некоммерческого благотворительного фонда Mayday Rescue британца Джеймса Ле Мезюрье, содействовавшего созданию неправительственной организации "Белые каски", сообщает во вторник агентство Associated Press.

"Наша генеральная прокуратура, наша полиция задействованы во всесторонних мероприятиях, которые прольют свет на произошедшее", - заявил губернатор Стамбула Али Ерликая.

Ранее сообщалось, что один из основателей "Белых касок", британец Джеймс Ле Мезюрье был обнаружен мертвым близ его дома в Стамбуле. Отмечается, что пока неясно, что именно стало причиной его смерти. По неподтвержденным данным, Ле Мезюрье упал с балкона своей квартиры в Стамбуле.

В Турцию Ле Мезюрье вместе с супругой переехал четыре года назад.

"Белые каски" - неправительственная организация, известная также как сирийская спасательная группа. Она действует в тех районах Сирии, которые контролируют оппозиционные силы.

С сирийскими властями организация не сотрудничает.