Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8757 RUR   0.0266 GBR   2.1864 TRY   0.2945

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.86 -0.38 Brent 62.18 -0.33

Погода в Баку

  ночь день

Регион 12.11.2019 18:45

В Турции разбираются в обстоятельствах гибели одного из основателей "Белых касок"

Турецкие власти проводят расследование обстоятельств смерти основателя некоммерческого благотворительного фонда Mayday Rescue британца Джеймса Ле Мезюрье, содействовавшего созданию неправительственной организации "Белые каски", сообщает во вторник агентство Associated Press.

"Наша генеральная прокуратура, наша полиция задействованы во всесторонних мероприятиях, которые прольют свет на произошедшее", - заявил губернатор Стамбула Али Ерликая.

Ранее сообщалось, что один из основателей "Белых касок", британец Джеймс Ле Мезюрье был обнаружен мертвым близ его дома в Стамбуле. Отмечается, что пока неясно, что именно стало причиной его смерти. По неподтвержденным данным, Ле Мезюрье упал с балкона своей квартиры в Стамбуле.

В Турцию Ле Мезюрье вместе с супругой переехал четыре года назад.

"Белые каски" - неправительственная организация, известная также как сирийская спасательная группа. Она действует в тех районах Сирии, которые контролируют оппозиционные силы.

С сирийскими властями организация не сотрудничает.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, БРИТАНЕЦ, ГИБЕЛЬ, РАССЛЕДОВАНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]