В Грузии задержаны бывшие сотрудники спецслужбы - фигуранты дела о нападении на бизнесмена Патаркацишвили

Прокуратура Тбилиси в рамках проходящего следствия по делу скончавшегося бизнесмена Бадри Патаркацишвили задержала двух бывших высокопоставленных сотрудников департамента конституционной безопасности - Илью Гамгебели и Давида Кокашвили.
По информации генеральной прокуратуры Грузии, задержанным предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий и незаконном задержании сотрудника МВД.
Согласно данным следствия, бывшие высокопоставленные сотрудники департамента конституционной безопасности - Гамгебели, Кокашвили, а также ранее задержанные Георгий Дгебуадзе и Леван Кардава в 2006 году планировали инсценировку нападения на дом Патаркацишвили в приморском поселке Уреки с целью запугать бизнесмена и вынудить его прекратить политическую деятельность. После срыва этого плана из-за отказа начальника полиции Уреки Джемала Шаматава снять охрану с дома Патаркацишвили, он был незаконно задержан и по ложным обвинениям осужден на 9 лет заключения.
Тбилисская прокуратура заинтересовалась обстоятельствами смерти Патаркацишвили в феврале 2008 года в Лондоне и начала в 2018 году расследование, которое не исключает, что у бизнесмена произошел не сердечный приступ, а причиной смерти было убийство. Следствие на этом этапе располагает аудиозаписью разговора Дгебуадзе с бывшим начальником охраны Патаркацишвили с целью его вербовки, а также другими материалами, косвенно указывающими на подготовку убийства Патаркацишвили.
Конкретного документа по урегулированию конфликта вокруг Карабаха нет на столе переговоров - МИД Армении
Президент Азербайджана провел переговоры с министром экономики ОАЭ
Президент Алиев: В будущем я не жду никаких серьезных проблем для Азербайджана
Азербайджан инвестировал $350 млн в экономику ОАЭ - Джаббаров
Гендиректор IATA посетит Азербайджан в 2020 году
Азербайджан и ОАЭ примут решения для интенсификации связей – президент Алиев
Adidas прекратит выпуск сникеров в США и ФРГ, перенесет производство в Азию
Власти Азербайджана в 2020г направят $144 млн на ипотеку и строительство соцжилья - Шарифов
Минздрав направит 9,6 млн манатов на капремонт роддома в Баку
В парламенте Азербайджана предложили возобновить прямое авиасообщение между Гянджой и Нахчываном
Без дотаций из госбюджета в 2020г обойдутся бюджеты 39 городов и района Азербайджана
Президент Алиев назначил нового главу ИВ Зардабского района Азербайджана
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
KOBIA организует форум по вопросам выхода МСП на финансовые рынки
Путин в среду посетит Будапешт с рабочим визитом
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли