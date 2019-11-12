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Регион 12.11.2019 19:02

В Грузии задержаны бывшие сотрудники спецслужбы - фигуранты дела о нападении на бизнесмена Патаркацишвили

Прокуратура Тбилиси в рамках проходящего следствия по делу скончавшегося бизнесмена Бадри Патаркацишвили задержала двух бывших высокопоставленных сотрудников департамента конституционной безопасности - Илью Гамгебели и Давида Кокашвили.

По информации генеральной прокуратуры Грузии, задержанным предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий и незаконном задержании сотрудника МВД.

Согласно данным следствия, бывшие высокопоставленные сотрудники департамента конституционной безопасности - Гамгебели, Кокашвили, а также ранее задержанные Георгий Дгебуадзе и Леван Кардава в 2006 году планировали инсценировку нападения на дом Патаркацишвили в приморском поселке Уреки с целью запугать бизнесмена и вынудить его прекратить политическую деятельность. После срыва этого плана из-за отказа начальника полиции Уреки Джемала Шаматава снять охрану с дома Патаркацишвили, он был незаконно задержан и по ложным обвинениям осужден на 9 лет заключения.

Тбилисская прокуратура заинтересовалась обстоятельствами смерти Патаркацишвили в феврале 2008 года в Лондоне и начала в 2018 году расследование, которое не исключает, что у бизнесмена произошел не сердечный приступ, а причиной смерти было убийство. Следствие на этом этапе располагает аудиозаписью разговора Дгебуадзе с бывшим начальником охраны Патаркацишвили с целью его вербовки, а также другими материалами, косвенно указывающими на подготовку убийства Патаркацишвили.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРОКУРАТУРА, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]