ЕС опасается за будущее реформ в Молдавии из-за отставки правительства Санду

Европейский союз считает отставку правительства Молдавии тревожным сигналом для процесса реформ, говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы Майи Косьянчич, который обнародовала во вторник Делегация Европейского союза в Молдавии.
"Вотум недоверия правительству содержит тревожные сигналы в отношении будущего процесса реформ в Молдове. Парламентское большинство и правительство выступили с рядом инициатив, направленных на выполнение ключевых обязательств, принятых в июне, в частности в области борьбы с коррупцией, обеспечения независимости судебной власти системы и расследования банковского мошенничества", - напомнила представитель ЕС.
В заявлении подчеркивается, что необходимость в этих реформах не исчезла с отставкой правительства.
"Сотрудничество с Европейским союзом будет по-прежнему зависеть от предоставления ощутимых результатов реформ гражданам Молдовы", - отмечается в документе.
Представитель ЕС напомнила, что Брюссель стремится сотрудничать с теми силами в Молдавии, которые поддерживают процесс реформ, обговоренный в Соглашении об ассоциации.
"В частности, это относится к борьбе с коррупцией и корыстными интересами вне зависимости от политической принадлежности, обеспечению независимости системы юстиции и деполитизации государственных институтов. Мы будем и впредь строить наши отношения с Молдавией, основываясь на принципах уважения нормы верховенства закона, демократических стандартах и выполнении обязательств", - заявила Косьянчич.
Ранее премьер Молдавии Майя Санду неоднократно подчеркивала, что в случае отставки правительства внешнее финансирование, которое ему удалось восстановить, будет приостановлено. А в дальнейшем все будет зависеть от выполнения конкретных условий со стороны ЕС и реальных реформ.
Во вторник правительство Молдавии во главе с премьер-министром Санду было отправлено в отставку. За это проголосовало 63 депутата от Партии социалистов (36 депутатов) и Демократической партии (27) (из 101 депутата). Депутаты от блока ACUM голосовали против, а остальные - воздержались. Таким образом, в Молдавии возник новый политический кризис, так как распалось и парламентское большинство. Оно было создано в июне из депутатов пропрезидентской Партии социалистов и правого блока ACUM, благодаря совместным усилиям России, США и Евросоюза.
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