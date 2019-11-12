Белоруссия намерена углублять сотрудничество с Австрией и Евросоюзом - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который находится после длительного перерыва с официальным визитом в Вене, подчеркивает намерение углублять сотрудничество с Австрией и Евросоюзом.
"Австрия - важнейший и надежный партнер Беларуси в нашей общей Европе. Мы придаем большое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества и в полной мере удовлетворены позитивной динамикой белорусско-австрийских отношений", - заявил Лукашенко во вторник после переговоров с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.
Белорусского президента цитирует госагентство БелТА.
Лукашенко подчеркнул, что белорусская сторона "высоко ценит усилия Вены, направленные на наведение мостов между основными геополитическими центрами, снижение напряженности в Европе и мире".
По его словам, Минск ставит такие же цели в своей внешнеполитической деятельности. "Констатируем, что сообща способны внести весомый вклад в восстановление стабильности и укрепление международной безопасности. Беларусь будет признательна австрийскому руководству за поддержку наших инициатив в этом направлении", - сказал глава государства.
Лукашенко отметил поддержку Австрией усилий белорусской стороны по развитию отношений с Евросоюзом, который является для Белоруссии вторым по значимости торговым партнером.
"А в последнее время, в том числе благодаря активной работе австрийского председательства в 2018 году, ЕС становится для нас также весомым политическим и инвестиционным партнером. Только за последние два года объем финансовой поддержки Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития проектов в белорусском госсекторе достиг 700 млн евро", - сказал президент.
Он напомнил, что в этом году Белоруссия и Евросоюз утвердили проекты соглашений по упрощению выдачи виз и о реадмиссии. "Надеемся подписать их в ближайшее время", - заявил глава государства.
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